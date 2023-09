Consentement, intimité,... : le vrai contenu des animations EVRAS

Comment fonctionnent les PMS sur la question de l'EVRAS? Dans le cas du PMS de Soignies, un partenariat est établi avec un centre de planning familial.

À lire aussi

"A partir de cette année, tous nos moyens vont être concentrés sur les élèves de quatrième pour une question de budget. Quant au contenu, il ne sera pas question que d'éducation sexuelle, contrairement à ce qui a pu être dit ces derniers jours. Plusieurs objectifs sont visés. On abordera la question du consentement et des maladies sexuellement transmissibles", développe-t-elle. Plus précisément, les qui sont jugées prioritaires en quatrième secondaire par le PMS sont le consentement, l'intimité, l’offre de service des CPMS et plannings, la contraception dont la contraception d’urgence, le dépistage des IST, les préjugés et les représentations de la sexualité dans les médias ou encore les stéréotypes de genre et l’orientation sexuelle.

Quant à la date des ces animations, elle dépendra d'une école à l'autre, en fonction de son organisation propre et de la disponibilité des intervenants extérieurs. Elle sera ou ne sera pas communiquée aux parents, selon la volonté de l'école.