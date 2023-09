L’État surveille les mouvances étrangères derrière les anti-Evras: "On a des contacts très étroits avec les services de sécurité des pays voisins"

L’État a mobilisé les plus hauts services de sécurité pour lutter contre ces faits de violence. L’OCAM (Organe de coordination pour l’analyse de la menace), la Sûreté de l’État (service de renseignement civil belge), les polices fédérales et locales ainsi que les parquets sont sur le pied de guerre pour “identifier les coupables et rendre justice”, pour reprendre les mots du chef du gouvernement.

Hystérie collective

Cette opposition virulente aux animations d’éducation – notamment – sexuelle est animée par une bulle d’informations souvent erronées sur l’Evras. Cette désinformation est nourrie par des institutions religieuses. L’Église catholique en Belgique a publié plusieurs cartes blanches dénonçant notamment “l’hypersexualisation des enfants”. Un collectif de sept associations islamiques a qualifié le programme Evras de “contraire aux valeurs universelles et inviolables du cadre de l’éducation familiale”.

Des sites issus de la “réinfosphère”, qui diffusent des affirmations antivax et antisystème, alimentent également les réseaux sociaux de contenus anti-Evras. Ces contenus sont partagés sut TikTok, Instagram, Facebook, Twitch et X (Twitter). Ils s’accompagnent de listes d’écoles “pro-Evras” destinés aux parents qui doutent. La désinformation a franchi les frontières pour se propager en France, où l’on voit fleurir des pétitions réclamant la suppression du S (”sexuel”) dans les cours Evras. Cette pétition a par exemple été partagée par le rappeur Rhoff à son million d’abonnés. Précisons que les cours intitulés Evras ne sont donnés qu’en Belgique.

Le fait que cette désinformation se traduise par des violences dans l’espace public inquiète dans les plus hautes sphères. Aux États-Unis, les campagnes de désinformation lancées par des trolls russes sur le thème de la pédophilie ont eu des conséquences politiques et sécuritaires désastreuses. En Belgique, on n’évacue pas la possibilité de faire face à l’ingérence de puissances étrangères sur la question de l’Evras.

Screening des autorités

Annelies Verlinden (CD&V) nous a confirmé que ses services suivaient avec attention tout ce qui venait de l’étranger. “On sait qu’il y a des contacts avec des gens qui peuvent venir de l’étranger”, a déclaré la ministre de l’Intérieur. “On analyse chaque option. On a des contacts très étroits avec les services de sécurité et les intelligences des pays voisins. Lutter contre les fake news est très important. Informer, éduquer et faire en sorte que les gens se rendent compte d’où ces messages viennent est très important. C’est notre responsabilité à tous de travailler là-dessus parce que c’est très dangereux. Quand on parle avec ces gens, il y a des idées très bizarres qui circulent. Il faut continuer à communiquer également.”

Sur demande du Premier ministre, le Centre pour la Cybersécurité Belgique a formé une équipe de 7 analystes chargée de “screener” l’ensemble des sites internet relayant des informations sur le guide Evras mis en place par la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce screening continuera (au minimum) tout le long du week-end. Les sites propageant des discours haineux seront répertoriés et rapportés à la Computer Crime Unit de la Police Fédérale qui prendra des actions.

Pour chaque site propageant des discours haineux et des fake news sur le guide Evras, une enquête sera également, et systématiquement, lancée en vue d’en déterminer les flux de financements.