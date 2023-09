“L’hystérie collective” autour d’Evras décryptée par une psy: “Il y a un effet de contagion auprès des familles qui sont peu ou mal informées”

À lire aussi

Dans la foulée, quatre écoles fondamentales et communales de la région, situées à Marcinelle, Couillet et Charleroi-Nord ont été la cible d’incendies et d’actes de vandalisme dans la nuit de mardi à mercredi. Sur place, les pompiers ont trouvé des tags de protestation sur des murs intérieurs et extérieurs de certaines écoles touchées avec l’inscription “NO EVRAS".

À lire aussi

Le guide controversé serait donc à l’origine d’actes pyromanes dans des écoles après avoir fait l’objet de manifestations à Bruxelles et de deux recours d’associations auprès de la Ministre de l’Éducation en contestant le contenu du guide.

Dès lors, comment expliquer que les esprits s’échauffent autant alors que la formation, de deux heures par an, ne concerne que des enfants de plus de 11 ans ?

À lire aussi

“Derrière ces réactions, on peut voir le reflet et l’impact de la polarisation des réseaux sociaux, répond Caroline Depuydt, psychiatre et administratrice de l’ABSyM. Quelques personnes voire un groupe de personnes se montrent très inquiets des évolutions d’Evras, qui existent pourtant depuis longtemps, et prennent aujourd’hui beaucoup de place. Leur parole peut être très forte sur les réseaux, ils prennent de la place et déforment certains propos liés au guide. Et évidemment, il y a un effet de contagion auprès de familles qui ne sont pas forcément au courant, qui sont peu informées à ce sujet. Ils vont alors s’informer par la peur et la résistance affichée de ces groupes, ce qui peut enclencher une crainte chez ces parents et donner une forme d’hystérie collective éloignée de la réalité”.

guillement Il y a une forme d'immédiateté dans la revendication et une explosion de la réactivité"

À lire aussi

“Une explosion de la réactivité et du passage à l’acte”

En jetant un œil au contenu, on se rend compte qu’en sixième primaire, les cours sont axés sur les stéréotypes de genre, le consentement, la puberté, l’adolescence, les réseaux sociaux. Tandis qu’en quatrième secondaire, les animations évoquent les relations sexuelles et amoureuses, la virginité, le consentement, mais aussi toute la question du dilemme culture/religion et vie privée/intimité.

À lire aussi

“Ce sont des sujets, notamment ceux du genre, qui sont devenus très sensibles et polarisés dans la société, observe celle qui est aussi responsable de l’hospitalisation sous contrainte à la clinique Fond’Roy. Quand on les évoque, que ce soit dans un sens ou dans l’autre, on voit des gens passer à l’acte rapidement pour manifester leur mécontentement, sans pour autant avoir pris le temps de se renseigner sur son contenu. Il y a une forme d’immédiateté dans la revendication, une explosion de la réactivité et du passage à l’acte qui font penser que certains n’ont plus beaucoup de limites”.

La santé mentale des jeunes au cœur des préoccupations

En Belgique, un jeune de moins de 30 ans sur trois se déclare anxieux ou dépressif. Et chez les adolescents, ces troubles sont encore plus présents. Un mal-être qui trouve parfois son origine autour de l’orientation sexuelle des jeunes et du harcèlement sous toutes ses formes. La Dr Depuydt est bien placée pour le savoir, elle constate une forte hausse de certains troubles mentaux.

À lire aussi

“Ici, on parle de pouvoir prévenir les abus, ce que je rapproche à la connaissance des émotions, explique-t-elle. Si on ne le connaît pas, on ne peut donc pas les comprendre. Tout en étant prudent dans ce qu’on dit et en respectant la neutralité laïque, on doit tout mettre en œuvre pour mettre en place une éducation positive et préventive. Le questionnement autour de la sexualité provoque de l’anxiété et des problèmes mentaux chez les ados, les enfants sont d’ailleurs souvent les premières victimes. Chez les jeunes, la question du genre, de l’orientation sexuelle mais aussi le cyberharcèlement, le revenge porn, sont des thèmes très présents et qui peuvent être destructeurs. On ne peut pas le nier et je crois qu’on doit apprendre à y répondre sans diaboliser ni nier la chose et tout en restant neutre de notre côté”.

D’autant plus que dans certains milieux, la sexualité reste très taboue au sein des familles. “Ce qui démontre l’importance d’un enseignement de base, poursuit Caroline Depuydt. Apprendre à dire non à nos jeunes est même primordial. L’école a un devoir de neutralité mais aussi de prévention et d’éducation, notamment face à l’explosion du cyberharcèlement. Il faut que les jeunes soient alertés et conscients de la façon dont ils peuvent se protéger”.