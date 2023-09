Ludivine Dedonder sur la crise de l’accueil en Belgique : “C’est facile de se tourner vers la Défense, mais je n’ai plus de place”

La crise de l’asile n’est pas neuve en Belgique et connaît un nouvel épisode suite à la décision de la secrétaire d’État à l’Asile et l’Immigration, Nicole de Moor (CD&V), de ne plus offrir d’accueil aux demandeurs d’asile masculins seuls. Une décision suspendue par le Conseil d’État.

En attendant, les places manquent toujours, malgré l’appui de la Défense belge, pour mettre à disposition différents sites. “Nous avons rendu disponibles 7400 places”, rappelle la ministre Ludivine Dedonder. “On aide bien évidemment Fedasil, mais on arrive à la limite de ce qu’on peut faire. J’ai aussi besoin de mes casernes, pour le personnel que je recrute et que je forme”.

La ministre constate aussi qu’on se tourne toujours vers l’armée en cas de problème. “Je dois le prendre positivement, c’est parce que la Défense est toujours là en cas de crise. Elle était là pendant le Covid, pendant les inondations, elle est là aussi pour accueillir des demandeurs d’asile. Mais on ne peut pas toujours se tourner dans la même direction”.

Pour Ludivine Dedonder, il faut maintenant travailler à “une solution structurelle pour l’asile et la migration, afin d’avoir des conditions d’accueil correctes”.