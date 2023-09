Pas de peine supplémentaire pour Salah Abdeslam, 30 ans pour l'homme au chapeau,...: le verdict du procès des attentats de Bruxelles est tombé

La délibération du jury et de la cour d’assises qui doit fixer les peines pour les huit accusés jugés pour les attentats du 22 mars 2016 a été longue. Elle a duré quatre jours. Les huit accusés, qui risquaient la réclusion à perpétuité pour six d’entre eux (Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad El Asufi et Bilal El Makhoukhi) et dix ans pour les deux derniers, Sofien Ayari et Hervé Bayingana Muhirwa, ont été les derniers à rentrer dans leur box alors que la cour était déjà installée.