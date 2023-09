duBus, caricaturiste de La DH: "J’ai dit à Bouchez qu’il avait une tête de traître, de méchant"

D’où vous vient votre amour pour la caricature?

“Comme tous les enfants, j’ai toujours dessiné. La différence, c’est que je ne me suis jamais arrêté. Déjà à l’école, je faisais des caricatures des profs. Et puis mon père est mort quand j’avais treize ans et je pense que c’est un peu lié. Dessiner, c’est une manière de maîtriser le monde. Quand on parvient à dessiner un truc, c’est qu’on a compris comment il fonctionne et quand on comprend, on a moins peur. Plus tard, j’ai étudié l’illustration à Saint-Luc parce que je n’avais pas le choix. Je ne savais rien faire à part dessiner.”

Vous avez commencé votre carrière comme illustrateur de livres pour enfants. Comment êtes-vous passé de la littérature jeunesse à la caricature politique?

“J’étais destiné à faire de l’illustration pour enfants. J’ai travaillé pour Averbode, Tremplin, Dorémi... Le premier livre que j’ai fait, c’était pour Casterman et il a obtenu le prix de littérature jeunesse Québec Wallonie-Bruxelles. Je suis un peu la Sandra Kim des livres pour enfants! Puis j’ai commencé à travailler pour Pan, un hebdo satyrique qui est devenu une merde. Petit à petit j’ai laisé tomber le dessin pour enfant pour ne plus faire que ça, des caricatures. Et me voilà, trente ans plus tard!”

Frédéric du Bus de Warnaffe, dit duBus, né le 11 novembre 1963 à Bruxelles, est un dessinateur et humoriste belge. Il est à la fois caricaturiste, auteur de bande dessinée et illustrateur ©cameriere ennio

Quels sont les plus grands changements que vous avez pu observer dans votre métier en trente ans?

“Quand j’ai commencé à travailler , j’envoyais mon dessin par fax et il paraissait le lendemain. La plus grosse évolution, c’est Facebook. A l’époque, on avait les informations le matin mais maintenant, un nouveau truc arrive toutes les dix minutes et tout le monde est au courant immédiatement. L’info qui fait parler à 10 heures du matin est déjà dépassée une heure plus tard. Tout va beaucoup plus vite et on a moins de temps de réflexion.”

Comment faites-vous pour vous adapter à ce rythme? Vous faites plusieurs dessins par jour?

“En général, j’attends le journal télévisé de 13 heures, je vois un peu ce qui se passe l’après-midi et j’envoie mon dessin vers 19 heures. Mais ce qui a vraiment changé avec les réseaux sociaux, c’est que tu vois immédiatement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis parfois il y a une idée qui me fait bien rire le matin mais je la vois passer quinze fois sur les réseaux sociaux dans la journée et je me dis que je ferais mieux de faire autre chose.”

Faites-vous partie de ces artistes qui ont le sentiment que la société autorise une moins grande liberté de ton que par le passé?

“Avant, les dessins de Charlie Hebdo étaient vus uniquement par les lecteurs de Charlie Hebdo, qui étaient par définition un public averti. Avec internet, un dessin se retrouve en un instant au Pakistan, sorti de son contexte. Tout est mondialisé et un dessin peut vite être mal compris et prendre des proportions énormes.”

Vous faites plus attention à ce que vous dessinez que par le passé?

“Il faut faire attention. Quand je dessine une foule, je dois mettre un noir, des femmes... C’est nouveau. Je le fais volontiers, mon métier c’est aussi de suivre ces évolutions-là. Maintenant quand je dessine un couple qui papote, je fais en sorte que ce soit l’homme qui fait la vaisselle.”

Vous vous auto-censurez parfois?

“Dix fois par jour! Mais c’est devenu tellement automatique qu’après trente ans, on sait ce qui va choquer les lecteurs ou pas. Mais le pouvoir de la caricature, c’est justement de montrer des choses qu’on ne voit pas dans la vraie vie. Je peux dessiner le roi en pyjama qui prend son petit déjeuner. Ca, les gens qui font des memes sur internet, ils ne savent pas le faire.”

Est-ce que vous vous forcez à varier vos cibles?

“Mon guide, c’est l’actualité. Mais c’est vrai que si j’ai une idée sur Bouchez qui me fait bien rire et que je l’ai déjà dessiné deux fois dans la semaine, je vais essayer de trouver autre chose. Il ne faut pas taper trop souvent sur le même clou, sinon les dessins perdent de leur force.”

Il y a des personnes qui semblent vous inspirer plus que d’autres.

“C’est clair qu’avec un type comme Trump, on peut faire des dessins tous les jours. Avec Bouchez aussi. Mais ça fait partie de mon métier de taper à gauche, à droite et au milieu.”

Des personnalités politiques se sont déjà fâchées suite à un de vos dessins?

“En fait, les politiques, je ne les vois pas. Ils ne me téléphonent pas non plus. Une fois, j’ai croisé Georges-Louis Bouchez et il m’a dit “pourquoi vous me faites toujours des yeux et un nez comme ça?” Je lui ai répondu, c’est parce que vous avez une bonne tête de traître ou de mauvais de bande dessinée!”. Il a une bonne tête, quoi. Et heureusement qu’il est là parce que ce n’est pas avec Alexander De Croo qu’on peut s’amuser. On ne sait rien faire avec un type pareil. Il est comme un matelas, on ne sait pas par où le prendre, ça tombe, il n’y a pas de poignées.... Bouchez, il a absolument tout ce qu’il faut. Mais il ne faut pas abuser. A part ça, personne ne m’a appelé. de toute façon, les femmes et les hommes politiques sont les seuls sur qui on peut encore taper sans problème. Ils savent que ça fait partie du métier donc on peut y aller.”

À lire aussi

duBus 7 juillet 2023 ©duBus

Et les lacs du plusmara, on peut ou pas?

“Bien sûr qu’on peut! D’ailleurs je l’ai fait.”

Qui sont les dessinateurs qui vous inspirent le plus?

“Il y a une fameuse liste! Franquin reste quand même la référence. Et Peyo. Il ne m’a pas tellement inspiré dans ses dessins mais je l’adore et ses histoires sont mises en scène magnifiquement. Par contre, ce n’est pas un dessinateur sublime. Quand je vois Franquin, je bave. Sinon, j’admire Hergé mais c’est plus intellectuellement qu’avec les tripes. Il y a aussi Alidor. Je me demande toujours comment il aurait fait à ma place, comment il aurait mis les choses en scène. Et à côté de ça il y a Rembrandt, Raphaël, Degas... Je suis aussi en train de relire tous les Blueberry.”

Et dans les auteurs contemporains, il y a des gens qui vous inspirent?

“Il y a un âge où on s’arrête de découvrir des trucs. Les romans graphiques me tombent des mains par exemple. Je n’ai plus beaucoup de curiosité et c’est dommage. Il y a trop de choses. A un moment, on ne peut plus aborber tout ça. Je peux voir passer un truc que je trouve chouette mais je reviens toujours aux mêmes auteurs. Et puis, à soixante piges on ne change plus sa manière de dessiner. Je suis plein de tics. Ca m’énerve mais c’est normal. Je vois ça avec tous les dessinateurs, même les meilleurs. Les derniers dessins de Franquin sont à pleurer. J’espère qu’on m’arrêtera avant ça et qu’on me dira “Stop, ce dessin, c’est ton dernier.”

Vous envisagez d’arrêter de dessiner?

“Je tiendrai encore cinq ou six ans j’espère. Quand je vois une production contemporaine, ça m’énerve parce que ce sont des choses que j’aimerais bien pouvoir faire. Mais je n’y arrive plus. Il y a des gens qui trouvent que ce que je fais est fabuleux, moi je ne m’épate plus tellement. Je ne vais plus me réinventer.”

Vous avez un rythme de production particulier aussi. Le quotidien impose des contraintes particulières.

“C’est vrai. C’est très hybride mais je dessine un peu toujours les mêmes têtes. Heureusement, je prend toujours un grand plaisir à dessiner. C’est vraiment ce qui m’amuse le plus.”

Vous dessinez parfois pour vous?

“Non. C’est terrible. Je viens de passer quinze jours en vacances et je n’ai pas touché à un crayon. Il y a des dessinateurs qui emportent des carnets de croquis sur la plage mais pas moi. Je devrais le faire mais je n’y arrive pas. Mon grand problème, c’est que je n’ai aucune imagination. Si j’en avais, j’écrirais des livres pour enfants. Mais si on met sur une île déserte avec du papier et des crayons, je dessine un cocottier et puis quoi? J’ai besoin qu’on me donne les ingrédients du jour pour pouvoir faire une soupe convenable. Mon grand regret dans la vie est de ne pas avoir pu inventer un personnage et créer des histoires. Heureusement qu’il y a les politiques mais ça ne fait pas une oeuvre. Quand je serai mort, il ne restera rien. Et c’est ce qui me déprime. Quand on est caricaturiste, on ne travaille pas vraiment pour la postérité. Mais bon, c’est déjà pas mal de pouvoir faire ça.”