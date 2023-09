On a bien fait d'en parler: Evras, les raisons de la colère

De plus en plus de parties prenantes campent sur leurs positions et ne souhaitent pas débattre. Pourtant, c’est précisément maintenant qu’il y a débat, à l’heure où les exagérations et les incompréhensions s’amplifient, à l’heure où la violence risque de prendre le pas sur les revendications (il suffit de penser aux insupportables incendies d’écoles cette semaine).L’école est-elle en train de devenir le prétexte d’une guerre culturelle butée entre adultes ? Et n’est-ce pas ça le pire tort qu’on puisse faire aux enfants ?