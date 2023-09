Pour Hadja Lahbib, aider militairement l’Ukraine est un devoir moral : “Où s’arrêtera la Russie si on la laisse gagner ?”

À lire aussi

Mais vendredi, le gouvernement fédéral a chargé la Défense de mener une étude sur ce dossier, afin d’examiner s’il n’y a pas une possibilité d’envoyer tout de même des F-16 belges à l’Ukraine. Et cela sur demande du MR et de Hadja Lahbib. “Comme ministre des Affaires étrangères, j’ai le devoir d’avoir une vue d’ensemble et de dépasser les intérêts des uns et des autres. Mener cette étude, c’est une question de transparence et de logique. Il faut avoir les données en main pour prendre la bonne décision”, a confié la libérale à La Libre ce samedi. Selon elle, “si des F-16 sont disponibles et peuvent être mis à disposition sans déforcer la défense du flanc oriental de l’Otan, on devra prendre une décision politique en connaissance de cause”.

La ministre des Affaires étrangères a souligné que c’était “un devoir moral” d’aider militairement Kiev, le temps qu’il faudra. “A-t-on le choix ? Où s’arrêtera la Russie si on la laisse gagner ?”, s’est interrogée Hadja Lahbib, soulignant que l’Ukraine est “un pays qui est aux portes de l’Union européenne, qui a une aspiration démocratique, qui mène des réformes alors que des bombes éclatent tous les jours et font des victimes”.