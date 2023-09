Les arnaques sur Vinted se multiplient: les vendeurs deviennent autant escroqués que les acheteurs !

”J’ai vendu une veste presque neuve mais l’acheteur me l’a renvoyée dégradée en refusant de la payer. Vinted a donné gain de cause à l’acheteur ! ”

”J’ai vendu une bague mais l’acheteur a déclaré que le colis était vide à sa réception. L’acheteur s’est fait rembourser et moi, j’ai perdu mon argent.”

Des exemples similaires, Test Achats en reçoit à la pelle. Le SPF Économie, également.

Vinted se distingue certes avec sa “Protection acheteurs”, payante : on paie via la plateforme, l’expédition est réglée et vous pouvez faire appel à Vinted en cas de problème. Mais le vendeur, pourtant, lui aussi, de plus en plus escroqué, semble moins protégé.

C’est en général la mauvaise foi qui pose problème. Récemment, toujours selon Test-Achats, une nouvelle arnaque récurrente a été repérée sur l’appli et relayée sur TikTok. Cette arnaque consiste principalement en l’achat d’un produit par un utilisateur et, lorsque le colis arrive, l’arnaqueur prétend, qu’il n’a pas reçu le produit qu’il a commandé, mais quelque chose de complètement différent, photo d’un autre produit. Par exemple, le vendeur a envoyé un pull via colis mais l’acheteur prétend qu’il a reçu un jeu d’échecs. L’acheteur/arnaqueur envoie alors une photo frauduleuse d’un colis ouvert pour preuve et le vendeur n’est jamais remboursé, à l’inverse de l’arnaqueur qui reçoit un dédommagement de la part de Vinted.

L’acheteur n’est pas non plus à l’abri d’une déconvenue. Notamment en matière de contrefaçon. Parfois, même l’étude approfondie de la photo ne suffit pas : si vous cherchez des articles de luxe, vous pouvez vous retrouver piégé par un vendeur. Et payer beaucoup trop cher un produit déguisé. Certaines contrefaçons se repèrent de loin : logo grossièrement imité, matière cheap…

Le mieux reste l’enlèvement ou le dépôt du produit à domicile bien que ce ne soit bien évidemment souvent pas possible pour des questions de distance.

En cas d’escroquerie sur Vinted, signalez toujours le problème à Vinted dans les plus brefs délais. Vous pouvez également signaler l’arnaque via le site pointdecontact.belgique.be qui vous conseillera, et signalera l’escroquerie à la police.

Selon les chiffres que le SPF Économie nous communique, voici le nombre de signalements concernant les transactions entre particuliers sur des plateformes de vente en ligne : 3 062 en 2021, 3 081 en 22 et 1 528 jusqu’au 31 août 2023.