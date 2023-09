Plus de joueuses, une meilleure compétitivité, des infrastructures plus modernes : pourquoi le rugby gagne du terrain en Belgique

À lire aussi

La Fédération belge vise d’ailleurs le tournoi de 2032 comme objectif principal. D’ici là, elle espère que le nombre d’affiliés va poursuivre sa croissance. Actuellement, on compte 13.500 pratiquants en Belgique. “C’est un chiffre qui est en progression constante, indique Muriel Cottave-Claudet, présidente de la ligue francophone de rugby. Comme tout le monde, les années covid étaient compliquées mais on est en progression continue depuis près de 10 ans, on a même de très bons chiffres d’affiliés reconnu par la fédération internationale de rugby qui nous place dans les potentielles futures nations émergentes”.

Avec l’effet Coupe du monde, le secteur espère voir une hausse de 15 % de joueuses et joueurs, c’est ce qui s’était passé lors de la dernière compétition majeure. Tout le week-end, la Fédération va organiser des séances d’initiation dans de nombreux clubs. L’objectif est de surfer sur le tournoi organisé en France en attirant davantage de licenciés tout en permettant aux parents de découvrir le club le plus proche de chez eux. (Plus d’informations sur le site web www.tryrugby.be).

Les équipes féminines en pleine croissance

“Cette croissance se situe davantage chez les féminines que chez les hommes où le nombre d’affiliés reste assez stable, confie celle qui a quitté Toulouse en 1994 pour s’installer à Bruxelles et qui a construit une nouvelle famille avec la création du club schaerbeekois du Kituro. Les filles pratiquent ce sport de plus en plus jeune, la compétition s’est très bien développée depuis des années et attire d’année en année. Petit à petit, les gens se rendent compte qu’on peut y jouer en prenant du plaisir et que ce n’est pas un sport violent et qu’au-delà des clichés, c’est surtout un sport basé sur la solidarité, la tactique, l’esprit d’équipe et l’évitement. En Belgique, on a presque 60 % d’affiliés qui ont moins de 18 ans, c’est un sport assez jeune, on avance donc dans le bon sens”.

Malgré cet engouement grandissant, la Belgique est encore loin d’une professionnalisation à grande échelle. Le rugby reste un sport amateur à part entière et il n’est pas développé comme en France ou en Angleterre. Le championnat de D1 masculine n’est pas professionnel et ses pratiquants ont un travail à côté de leur passion. Dans les clubs, c’est donc toujours le règne du bénévolat.

Il n’empêche que notre pays peut compter sur de véritables écoles du rugby. “On compte sur des clubs qui existent depuis des années, ils se sont beaucoup développés et performent au niveau belge, confirme-t-elle. Ils possèdent aujourd’hui des structures d’accueil plus modernes, avec notamment des terrains synthétiques qui peuvent aider à certains moments de l’année. Toutefois, on dépend des communes pour tout ce qui est budgétaire, il faut donc compter sur l’investissement et le soutien de la région, ce qui n’est pas toujours évident. Forcément, on aimerait pouvoir compter sur plus de subsides”.

Un sport de contact mais surtout d’évitement

Et si la médiatisation à la télévision de matchs de rugby de plus en plus “violents” inquiète les parents, qui rechignent parfois à inscrire leurs enfants dans les écoles de rugby, la fédération tient à rassurer les familles.

“C’est un sport de contact mais c’est avant tout un sport d’évitement, insiste Muriel Cottave-Claudet. Les gens regardent beaucoup de matchs actuellement, dans lesquels les impacts peuvent être très lourds, mais il faut savoir que les règles sont adaptées chez les enfants. Chez les pros, on peut plaquer jusqu’aux épaules on va dire mais chez les enfants, c’est autorisé seulement en dessous de la taille. En termes d’impact, c’est donc bien différent. De plus, c’est un sport pratiqué par tout type de gabarit, des petits, des grands, des costauds, des moins costauds, etc. Il y a d’ailleurs moins de blessures que beaucoup d’autres sports collectifs. Les équipes sont préparées au contact, on apprend aux enfants à bien tomber, à bien plaquer, ils se font donc beaucoup moins mal”.

La Fédération se montre également présente dans les universités pour promouvoir la discipline auprès des professeurs d’éducation physique. L’objectif ? Tout faire pour que le rugby puisse être enseigné, au même titre que le foot ou le hockey. Et au vu de l’engouement au niveau national et de l’adaptation des règles auprès des jeunes, il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. “On reste un sport relativement jeune en Belgique et en plein développement même si la Fédération fête ses 100 ans d’existence. Actuellement, on est sur les mêmes chiffres d’affiliés que le hockey en 2005, on espère donc suivre la même évolution et devenir un sport qui compte”.