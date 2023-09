Quelque 230 passagers de Brussels Airlines bloqués en RDC depuis deux jours, des troubles éclatent! (VIDEOS)

L'avion, un Airbus A330 long-courrier immatriculé OO-SFF, devait quitter Kinshasa pour Bruxelles vendredi avec quelque 230 passagers, mais des problèmes techniques sont venus perturber l'opération. Le vol a été reporté à samedi, mais a "malheureusement dû être annulé une seconde fois", a déclaré Joëlle Neeb, porte-parole de Brussels Airlines. "Cette deuxième annulation a provoqué des troubles à l'aéroport de Kinshasa".

Non seulement il y a eu des troubles dans le terminal, mais une douzaine de passagers auraient pénétré sur le tarmac pour commencer à protester près de l'avion. Le personnel de sécurité de l'aéroport a dû intervenir.

"Nous nous excusons sincèrement auprès de nos passagers pour les désagréments causés par ces annulations", a ajouté M. Neeb. "La sécurité de nos passagers et de notre équipage reste notre priorité absolue à tout moment. Toutes nos équipes font le maximum pour amener nos passagers à leur destination finale le plus rapidement possible".

Les voyageurs se sont vus proposer un hébergement à l'hôtel. Les autres vols de Brussels Airlines à destination et en provenance de Kinshasa ne connaissent pas de problèmes. (Avec Belga)