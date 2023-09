Delhaize est officiellement propriétaire d'une église à Gand, qui sera transformée en supermarché

Le bail emphytéotique conclu couvre une période de 99 ans. Passé ce cap, la ville de Gand redeviendra propriétaire. La chaîne assure qu'elle respectera l'identité de l'église et qu'elle n'installera pas de publicité tape-à-l'œil sur la façade du bâtiment. L'enseigne a également obtenu une subvention de 3 millions d'euros de la Région flamande pour rénover en profondeur l'édifice.

Les travaux débuteront en 2024 et consisteront à restaurer la façade et l'intérieur de l'église. L'ensemble des éléments culturels et historiques seront néanmoins préservés, a assuré le porte-parole de l'enseigne, Roel Dekelver.