Faut-il instaurer un permis pour les cyclistes ? Le débat fait rage entre les automobilistes et usagers des deux-roues

Autant de nouveaux cyclistes qui, s’ils n’ont pas une totale méconnaissance du Code de la route, n’en ont, pour certains, qu’une connaissance souvent lacunaire en raison de la non-titularisation d’un permis B. Avec, comme conséquences, une multiplication d’infractions. Et des tensions entre cyclistes et les autres usagers de la route qui peuvent en résulter. Il y a une semaine, l’AWSR lançait une campagne de sensibilisation pour inciter tous les usagers de la route à mieux cohabiter. “L’objectif est de susciter, chez chaque usager concerné, une prise de conscience des réalités de l’autre et du rôle que chacun peut jouer pour une cohabitation apaisée et en sécurité sur les routes wallonnes”, commentait Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR.

Les cyclistes se contrefichent-ils vraiment du Code de la Route ? Pour avoir un semblant de réponse, nous sommes allés nous poster à quatre carrefours à feux de Bruxelles, pour déterminer le ratio de cyclistes qui franchissaient les feux à la phase rouge. Sans parti pris aucun : celui qui a effectué le comptage est un cycliste quotidien. Bilan comptable : 30 cyclistes en infraction sur 103 observés. Tantôt en attendant que le trafic venant de la perpendiculaire ait disparu, tantôt zigzaguant entre les voitures qui passaient au vert. Précision importante, les autres usagers de la route ont aussi commis des infractions durant notre observation : camion, voiture, piétons et même bus Stib ont brûlé des feux rouges tandis que certains automobilistes ont sciemment pris un sens unique en marche arrière.

Lors de notre test, 30 cyclistes sur 103 ont franchi le feu à la phase rouge. ©Natelhoff

Un test empirique qui n’a aucunement la prétention de se dire scientifique mais qui illustre une situation ressentie par bien des usagers de la route. “Brûler un feu rouge fait parmi des infractions les plus commises par des cyclistes, confirme Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias, spécialiste en matière de sécurité routière. Juste derrière le fait de rouler sans phare dans la pénombre et devant le fait d’utiliser son téléphone en roulant.

Brûler un feu rouge n’a pourtant rien d’anodin : pour un automobiliste, la sanction peut aller de 320 € à 4.000 € et s’accompagner d’un retrait de permis de 8 jours à cinq ans dans les cas des plus graves. Pour les cyclistes, la justice n’ira pas plus loin que l’amende, à compter qu’il soit identifié. Ce qui peut créer un sentiment d’injustice dans le chef d’automobilistes qui, aujourd’hui réclament l’instauration d’un permis pour les cyclistes, similaire à celui imposé aux automobilistes.

Doit-on en arriver là ? Nous avons posé la question sur notre page “Débats”. Et la question semble assez clivante, entre ceux qui soutiennent l’idée (66 %) et ceux qui la trouvent ridicules (34 %).

Parmi les opinions favorables à un tel permis, il y a celle de Ben. “J’aurais trouvé l’idée ridicule il y a quelques années, avant l’invasion des engins de mobilité douce, et la tendance au vélo pour tout déplacement court (ce qui n’est pas un mal si c’est dans le respect des autres), commence-t-il. Mais aujourd’hui, malheureusement on assiste très fréquemment à des comportements complètement inconscients de la part de CERTAINS cyclistes (Et parfois de parents, j’y reviendrai…). Un permis théorique, avec les règles de circulation très bien expliquées, et l’obligation d’équipement du vélo me paraîtrait souhaitable.”

Pour Philippe, instaurer un tel permis relèverait même de l’égalité des usagers de la route. “Toute personne ayant un moyen de locomotion sur la voie publique doit être au courant du Code de la route, commente-t-il. Les obligations liées aux déplacements automobiles, motocyclistes, cyclistes etc... sont les mêmes pour tous les usagers. Donc avoir au minimum un permis théorique pour tous les cyclistes serait logique et équitable par rapport aux autres usagers de la route.”

De con côté, Jean-Paul, lui-même cycliste sportif, se dit “sidéré” de voir à quel point les cyclistes urbains “sont indisciplinés et ignorants des règles les plus fondamentales.”

À l’inverse, près d’un répondant sur trois trouve l’idée saugrenue. C’est notamment le cas de Michel, qui soulève la question des enfants qui apprennent à rouler très tôt et qui, de facto, seraient empêchés de rouler avec l’instauration d’un tel permis. Mais, reconnaît-il, “la carence de connaissances du Code de la route de base pose problème. Certains utilisateurs sont persuadés de pouvoir rouler sur les trottoirs, de pouvoir emprunter les passages pour piétons pour traverser, que les feux rouges ne les concernent pas.”

Robin, lui non plus, n’est pas convaincu par une telle idée. “Le cycliste qui ne respecte pas le code de la route, ce n’est pas qu’il ne le connaît pas, c’est simplement qu’il n’a pas envie de le respecter point à la ligne…”