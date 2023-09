"Il faut qu’on parle": "Le revenu cadastral, c’est vraiment la merde cette année"

L’émission a commencé sur les chapeaux de roues. Après la traditionnelle séance "Véto" consacrée ce jour aux lapins, la bande d’invités a abordé le précompte immobilier. Un premier sujet qui fâche, et Céline Aron a clairement donné son avis. "On attend tous ce fameux courrier du SPF Finances, parce que ça fait des mois qu’on nous dit que ça va être la catastrophe", entame l’invitée. "J’ai pris 29 %. Durant les soldes, 29 %, c’est bien. Sur un revenu cadastral, c’est la merde ! Le revenu cadastral, c’est vraiment la merde cette année", lance-t-elle sans détour.

Les invités se sont ensuite prononcés sur la nécessité ou non d’imposer un permis de pédaler aux cyclistes. Une question qui semble peut-être anodine mais ils sont nombreux à griller les feux rouges, comme le révèle notre enquête. Et force est de constater que des tensions éclatent régulièrement entre les conducteurs de voitures et de vélos. "On fait des journées pour tout aujourd’hui. Je trouve qu’il faudrait une journée de la citoyenneté", entame Michel Kacenelenbogen. "J’ai l’impression qu’il y a une sorte de racisme entre les cyclistes, les automobilistes et ceux qui roulent en trottinettes. Il y a presque une forme de haine qui se développe entre eux. Je me dis que si permis il y a, il devrait peut-être y avoir un permis pour être ministre de la mobilité. C’est à dire quelqu’un qui puisse organiser correctement les différents types de véhicules dans la ville, ce qui n’est pas du tout le cas."

L’émission est à redécouvrir en intégralité dans la vidéo en épinglé de l’article.