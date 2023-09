La coprésidente Ecolo Rajae Maouane critiquée pour s’être rendue à une interview en taxi lors du Dimanche sans voiture : “À vélo, c’était compliqué”

Sur les réseaux sociaux, certaines internautes s’en sont donné à cœur joie. Le député bruxellois Marc-Jean Ghyssels (PS), écrit notamment ceci sur X, anciennement Twitter : “Prendre la voiture le jour de la journée sans voiture pour parler écologie”, accompagné d’un hashtag “deux poids, deux mesures”.

Rajae Maouane a cependant reçu également du soutien de la part d’Abdel Sabbani, le président de la fédération bruxelloise des taxis. “Tout notre soutien à Madame Rajae Maouane qui donne l’exemple et utilise les taxis bruxellois, ces derniers représentent une alternative crédible à la voiture personnelle qui est autorisée le jour du dimanche sans voiture”, affirme-t-il.

Rajae Maouane se défend : “Stressée par l’enjeu et l’idée d’arriver en retard”

Face à la polémique, la coprésidente d’Ecolo s’est défendue : “Pour me rendre sur le plateau de RTL, j’ai opté pour un transport public : le taxi. Assez stressée par l’enjeu et par l’idée d’arriver en retard face aux puncheurs, ai pris un taxi et l’assume”, détaille-t-elle. “Mais pas de panique, j’ai profité de Bruxelles sans voitures après,” assure-t-elle.