Laurette Onkelinx : “Je suis une femme de gauche et je déteste le wokisme”

”Je suis une femme de gauche et je déteste le wokisme”, ajoute-t-elle. “Ça va être une philosophie qui se retournera contre les femmes, contre les politiques d’égalité”.

De son côté, Joëlle Milquet trouve le wokisme contre l’égalitaire mais également contre “l’universel”. “On a toujours eu des convictions universalistes : un être égale un autre être. Bien sûr, ça implique le droit à la différence qu’il faut pouvoir respecter, mais il faut savoir où on met le curseur du socle des valeurs communes et de l’égalité telle qu’on peut l’imaginer”, a-t-elle expliqué à Sudinfo.