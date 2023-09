"Actuellement, il y a une zone de basse pression entre l’Islande et les îles britanniques", détaille Nicolas Roose, météorologue pour NoodweerBenelux, interrogé par le Nieuwsblad. "Cela signifie qu’il y a un risque accru de vent et de pluie de l’Atlantique vers le Benelux".

Le mercure devrait cependant remonter dès la semaine prochaine. "Les deux modèles météorologiques, américain et européen, l’affirment: après le week-end, le schéma météorologique devient plus stable, avec un temps plus sec et plus chaud, et des températures comprises entre 20 et 25 degrés", ajoute Nicolas Roose.

"Selon une étude récente du KNMI (NdlR., l’institut royal météorologique des Pays-Bas), le mois de septembre commence à présenter davantage de caractéristiques du mois de juin, de sorte qu’il n’est plus vraiment exceptionnel de voir des températures aussi élevées, même une poussée ponctuelle de 25 ou 30 degrés. Une vague de chaleur comme celle de début septembre, c’est une autre histoire", conclut le météorologue.