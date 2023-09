Nous avons testé le trajet que Rajae Maouane aurait pu (dû ?) faire à vélo: il ne prend que 22 minutes et non 45 comme elle l’a affirmé !

Dimanche, invitée sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche – les Punchers, celle qui roule en tandem avec Jean-Marc Nollet tête d’Ecolo, n’a eu d’autre idée que de se rendre chez RTL en voiture… lors d’une journée bien nommée : celle du dimanche sans voiture. Certes la coprésidente d’Ecolo s’y est rendue en taxi, mais cela reste une voiture.

(séquence à partir de la 10'50'')

Alors que les Verts prônent un délaissement de ce type de véhicule au profit des transports en commun ou de la mobilité douce, on peut faire mieux comme message. “Je suis venue en taxi car, de chez moi à ici, j’en avais pour 45 minutes à vélo. C’était un peu compliqué alors j’ai pris un taxi”, a-t-elle répondu à une question de Martin Buxant.

Vraiment ? Il y a quelques semaines, Rajae Maouane avait démissionné de son poste de conseillère communale à Molenbeek car elle venait de s’installer “dans un quartier agréable à vivre qui n’est pas très loin du canal et de Molenbeek”, à savoir le quartier Dansaert, à Bruxelles-ville.

Nous avons voulu vérifier si, réellement, il fallait 45 minutes pour rejoindre les bureaux de RTL depuis Dansaert. Bilan : 22 minutes 19 secondes et 59 centièmes, pour 5,8 km avec un vélo électrique. Plus rapide qu’en voiture. Sans forcer, en respectant scrupuleusement le Code de la Route (feux de signalisation, priorité,…), sans chercher à rouler comme Remco Evenepoel et dans une circulation certainement plus dense que lors d’un dimanche sans voiture. Soit deux fois moins que ce que prétendait la Bruxelloise, la veille. En vélo sans assistance, le même trajet aurait nécessité, maximum, cinq minutes de plus.

Selon Google Maps, il faut 26 minutes sur un vélo classique pour se rendre du quartier Dansaert jusqu'à RTL. En vélo électrique, nous avons mis un peu plus de 22 minutes. Soit bien moins que les 45 minutes prédites par Rajae Maouane. ©DR

Bien sûr, on peut comprendre que la coprésidente d’Ecolo ne pouvait pas se présenter toute dégoulinante de sueur devant les téléspectateurs, les côtes du boulevard du Botanique, de la rue des Moissons et la chaussée de Louvain, sur notre trajet, pouvant être éprouvantes à vélo sans assistance. Mais elle aurait tout aussi bien pu prendre, comme elle l’a posté sur X lundi, un vélo électrique partagé.

À défaut de l’utilisation du vélo, Rajae Maouane aurait aussi pu opter pour les transports en commun, renforcés ce fameux dimanche. Du même point de départ, il n’aurait fallu “que” 36 minutes de patience à la coprésidente des Verts pour rejoindre RTL.

Lundi matin, invitée par Maxime Binet dans le Café sans Filtre sur LN24, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Ecolo) a d’ailleurs refait l’éloge des transports en commun, avant de pourtant remercier Rajae Maouane, sur Twitter, de “soutenir le secteur des taxis bruxellois”, répondant au tweet de la coprésidente d’Ecolo dans laquelle cette dernière s’épanchait : “Assez stressée par l’enjeu et par l’idée d’arriver en retard face aux puncheurs, j’ai pris un taxi et je l’assume”, a-t-elle tweeté, en indiquant avoir pris “un transport public”. Sauf qu’à l’instar de véhicules Uber, de cars ou même d’avions, les taxis sont en réalité des transports privés même s’ils sont à destination du public.

Sur les réseaux sociaux, le périple bruxellois en taxi de la coprésidente d’Ecolo passe mal. Nombreux sont en effet les internautes qui s’offusquent qu’alors que les Verts veulent mettre fin à l’hégémonie automobile au profit des modes de transport doux pour se déplacer en région bruxelloise, Rajae Maouane se soit trouvé une excuse pour se déplacer en voiture lors du dimanche sans voiture.

Alors que de nombreux travailleurs, familles avec enfants, personnes âgées, sont chaque jour incités à abandonner leur voiture au profit du vélo, du bus, du tram, du train ou du métro, on rappellera que la coprésidente d’Ecolo n’aura commis aucune faute sauf, sans doute, sur le plan politique.