Yves Coppieters, expert Covid, rejoint Les Engagés en vue des élections de juin 2024

Le mercato politique bat son plein chez Les Engagés dans la perspective des élections générales du 9 juin 2024 (élections européennes, fédérales et régionales). Le président des centristes, Maxime Prévot, a officialisé les arrivées dans le Brabant wallon du médecin épidémiologiste Yves Coppieters, très en vue durant la crise du Covid, et de Lyseline Louvigny, qui fut députée wallonne pour le MR entre 2017 et 2019.