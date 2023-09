3,2 milliards d'euros de médicaments sous contrats secrets en Belgique: un système opaque détourné par l'industrie pharmaceutique

2023 bat tous les records. Cette année, la Belgique payera environ 3,2 milliards d'euros pour l'ensemble des médicaments sous contrats secrets. Cette dépense exorbitante pour la Sécurité sociale cache un système opaque détourné par l'industrie pharmaceutique. Certes, l'idée de base de la loi de 2011 sur les négociations était bonne. Elle a été mise au point pour permettre aux patients de bénéficier de médicaments innovants le plus rapidement possible. Dans les faits cependant, les "accords spéciaux" sont souvent demandés pour cacher les prix des médicaments au grand public et, si possible, les gonfler.