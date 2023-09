Après Coppieters, Yves Van Laethem va-t-il lui aussi se lancer en politique avec Les Engagés? Il répond!

Il n’est d’ailleurs pas le seul expert covid a avoir été approché par le parti centriste. Le célèbre infectiologue Yves Van Laethem a lui aussi été contacté par le même parti pour la même raison.

“Je peux tout à fait comprendre le choix d’Yves Coppieters de rejoindre les Engagés. C’est un médecin spécialisé en santé publique, pas en santé individuelle, il a donc un vision globale de la santé qui rend son expertise particulièrement intéressante pour la collectivité”, estime-t-il.

L’expert sanitaire confie qu’il a lui-même envisagé de franchir le pas. “Moi aussi je me suis posé la question de l’engagement en politique mais à 70 ans, j’ai estimé que j’avais d’autres choses à faire”, souffle-t-il.

Bruxelles - CHU Saint-Pierre: Le Professeur Yves Van Laethem, infectiologue, spécialiste en Médecine interne du CHU Saint-Pierre et ex portre-parole interfédéral durant la pandémie de Covid-19/Sars-Cov-2. A Bruxelles le 10 mai 2023 ©JC Guillaume

L’infectiologue ne cache d’ailleurs pas sa préférence pour le parti centriste. “J’ai une sympathie pour ce que défendent les Engagés. Je me retrouve assez dans le libéralisme social qu’ils défendent et qui manque selon moi au MR. J’ai d’ailleurs été approché par les Engagés et la raison de mon refus a été mon âge. La politique, c’est un job assez lourd, surtout dans un contexte où les relations entre les politiciens et la population sont déterriorées. J’ai du peps mais il faut en avoir encore plus que moi pour tenir. On voit bien qu’un nombre important de politiciens quittent la politique et je les comprends. Ca a l’air d’être un monde très dur.”

L’expert sanitaire n’écarte toutefois pas tout à fait l’idée d’un engagement au niveau local. “On pourrait encore discuter au niveau local ou communal”, glisse-t-il en effet.