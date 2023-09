Belfius traiterait ses clients différemment en fonction “de la taille du portefeuille”: le ministre Van Peteghem exige des explications

La banque Belfius accorde-t-elle un traitement privilégié à ses clients les plus fortunés ? C’est ce que révèle en tout cas Het Laatste Nieuws, qui a eu accès à des documents internes de chez Belfius. Selon le statut et la fortune des clients, Belfius les répartirait en différentes catégories, dont les premières seraient prioritaires en ce qui concerne la prise en charge, au téléphone notamment. La banque fonctionnerait donc avec des clients “Gold”, “Silver”, “Bronze”, “Rubis” et les autres clients seraient désignés comme “le reste”. Des ex-employés de chez Belfius ont confirmé que la rapidité de la prise en charge "dépend de l’épaisseur du portefeuille”.