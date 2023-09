Nos confrères de Het Laatste Nieuws dévoilent ce mardi que la doyenne des Belges, Madgalena Janssens – dite Magda Janssens – est décédée lundi soir à l’âge de 111 ans et six mois. Depuis novembre 2022 et le décès de Marcelle Lévaz, elle était également la doyenne du Benelux.