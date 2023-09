Pourquoi les médias du groupe IPM font le pari de l'investigation

En 2023, le journalisme est-il encore le moyen le plus fiable de rapporter l’information ? Nombre de citoyens sont convaincus que ce n’est plus le cas ou, à tout le moins, en doutent sérieusement. Pire, ils perçoivent les médias d’information et les journalistes comme, au choix, partisans, élitistes, conformistes, déconnectés du réel. Cette défiance envers la presse n’est pas singulière, toutes les institutions sont aujourd’hui concernées.