Un éducateur inculpé pour des attouchements sexuels commis sur mineurs : “Mon fils souffre du syndrome de Stockholm”, témoigne la maman d’une victime

"J’ai placé mon fils alors âgé de dix ans dans cet internat il y a deux ans car il avait un trouble du comportement sévère. L’année passée, j’ai appris qu’un des éducateurs avait abusé sexuellement de lui ainsi que de six autres garçons. Il commettait des attouchements pendant qu’ils dormaient, leur faisait des câlins, touchait leurs parties génitales”, détaille la maman de l’une des victimes.

"Mon fils ne me disait rien mais j’avais remarqué un changement dans son comportement. Il devenait plus gentil. Il s’avère qu’il souffre du syndrome de Stockholm et éprouve des sentiments pour cet éducateur”, poursuit la maman.

"Mon fils est à l'hôpital pour trois mois d'observation car il a fait des tentatives de suicide depuis qu'il ne voit plus l'éducateur."

C’est lors d’un camp que les faits ont été révélés. “Deux enfants discutaient lorsqu’un éducateur s’est approché d’eux et les a entendus. En discutant avec les enfants, il s’est rendu compte qu’il y avait eu des abus et les parents ont été avisés. Désormais, mon fils est à l’hôpital pour trois mois d’observation car il a fait des tentatives de suicide depuis qu’il ne voit plus l’éducateur. Il ne comprend pas et ne se sent pas victime, il éprouve un manque”, conclut-elle.

Le procès devait commencer en mai dernier mais la demande de report d’audience a été acceptée et il a donc démarré ce mardi. Le jugement devrait être rendu le 17 octobre. La direction de l’institution s’est constituée partie civile dans ce procès. “Nous espérons qu’il écopera d’une peine à la hauteur des actes commis”, conclut la maman.