Une explosion de la violence contre le personnel des TEC: "13.691 jours d’incapacité de travail en 2022, c’est énorme!"

Afin de drastiquement faire baisser ces chiffres, un plan d’action à cinq ans a été mis sur pied. Il prévoit notamment une évolution des systèmes billettiques permettant l’achat facile d’un titre de transport. “Étant donné qu’une majorité des agressions surviennent suite à un défaut de titre de transport, nous prendrons en compte de nouvelles orientations telles que le système EMV (paiement avec carte bancaire à bord du véhicule, NdlR) ou une logique de post-paiement pour qu’un voyageur puisse facilement se mettre en règle de titre de transport”, détaille-t-il.

Agressions sur le réseau TEC ©DR

Le système de sécurité va être renforcé via des équipes présentes tard le soir et durant la nuit, ainsi qu’une extension de la couverture des zones avec surveillance caméra permettant de mener des patrouilles virtuelles. “Nous prévoyons également une augmentation des contrôles des titres de transport et des actions à grande échelle en collaboration avec les services de police, de contrôle et de sécurité, mais également la mise en place de nouvelles formations et campagnes de communication internes pour les collaborateurs au contact direct avec la clientèle. Ces formations ont pour but d’aider les collaborateurs à reconnaître plus vite l’agressivité pour une réaction rapide, adéquate et évitant l’escalade des situations de conflits”, ajoute Stéphane Thiry.