Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Selon l'IRM, une zone de pluie active atteindra l'ouest du pays dans le courant de la nuit et se déplacera progressivement dans l'intérieur des terres. Bien qu'il n'y ait pas de consensus dans les différentes sorties de modèle, plusieurs d'entre eux annoncent localement des cumuls de précipitations de 20 à 40 litres/m2 ou mm dans au moins 25% des provinces de Flandres occidentale et orientale et l'extrême ouest du Hainaut, dans un intervalle de temps de 12 heures ou un peu plus.