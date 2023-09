Aide militaire de la Belgique à l'Ukraine: "Si on donne des F-16 sans les remplacer, on perd en autonomie stratégique"

Vendredi, le gouvernement a confirmé et précisé en comité restreint sa décision: six instructeurs et quatre planificateurs de mission ukrainiens seront formés en Belgique pour assurer ultérieurement la formation des pilotes et autres personnels ukrainiens appelés à mettre des F-16 en œuvre. Par ailleurs, la Défense déploiera dans les prochaines semaines une équipe de trois militaires dans un centre de formation des pilotes ukrainiens de F-16, au Danemark. En 2024, elle déploiera deux F-16 au Danemark pour une formation avancée.

A terme, vu sa position centrale dans la maintenance des F-16, la Belgique pourrait également être utile dans ce domaine.

Dans l'opposition, le député Georges Dallemagne (Les Engagés) a régulièrement appelé la Belgique à en faire plus et à donner à l'Ukraine certains de ses appareils. Dans la majorité, le MR veut également examiner cette piste. Il a d'ailleurs obtenu vendredi passé qu'une étude soit menée sur l'utilisation des F-16 belges qui seront déclassés, c'est-à-dire retirés du service. Les chasseurs-bombardiers actuels sont appelés à être remplacés dans les années qui viennent par des F-35.

Dans l'entourage de la ministre de la Défense, l'on dénie tout caractère politique à l'étude annoncée: elle porte sur le sort des F-16 une fois déclassés, et rien d'autre. Ces avions seront notamment utiles pour les pièces détachées, le marché international connaissant une pénurie dans ce domaine.

Qui plus est, seul un appareil belge a déjà été déclassé et un ou deux autres devraient l'être dans les prochaines deux années. La Belgique attend son 1er F-35 fin 2023 ou début 2024. D'ici à ce que les avions de combat belges soient remplacés, la Belgique en a besoin, martelait-on auprès de la ministre de la Défense: il faut assurer la sécurité du territoire national et la police aérienne des pays Baltes, voisins de la Russie et qui n'ont pas de chasse aérienne, former les pilotes et mener des opérations. "Si on donne des F-16 sans les remplacer, on perd en autonomie stratégique", ajoutait-on.

"Tout le gouvernement est d'accord pour dire qu'on ne peut pas donner de F-16 mais la Belgique est soucieuse de soutenir l'Ukraine et veut faire quelque chose, c'est pour cela qu'elle est entrée dans la coalition F-16", disait-on encore. "Nous n'avons jamais été montrés du doigt dans les cénacles internationaux, bien au contraire, la Belgique est considérée comme un partenaire crédible et fiable".

Plusieurs F-16 belges approchent de la limite des 8.000 heures de vol, qui implique leur déclassement. Ils ne peuvent être donnés "comme ça" à l'Ukraine. Un avion de combat de ce genre est soumis à des contraintes par son fabricant, qu'un accord entre les deux pays ne peut effacer, faisait-on encore remarquer.