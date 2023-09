Des seniors en boîte de nuit ou au karting, l’idée de Youssef pour casser leur routine : “J’avais l’impression d’être dans le Truman Show”

“En travaillant dans une maison de repos, je me suis aperçu que les activités des résidents étaient toujours les mêmes : le lundi, de la gym, le mardi, un atelier culinaire etc. J’avais l’impression d’être dans le Truman Show, dans une société où tout est hyper organisé et où les patients n’ont pas vraiment de liberté. J’ai fini par leur demander s’ils n’avaient pas envie de faire autre chose parce que ça me rendait fou et petit à petit, on s’est mis à faire autre chose. En 2015, on a donc commencé à faire des vidéos avec les résidents et on s’est vraiment marrés. Mon idée, c’est de casser les codes”, explique-t-il.

C’est donc très logiquement que Youssef Kaddar l’idée d’emmener un groupe de dix seniors au Mirano, une boîte de nuit bruxelloise.

“C’était génial, on a eu un super accueil de la gérante. On a eu droit à une table VIP et à deux bouteilles. Les jeunes dansaient venaient dire bonjour aux seniors de 80 à 100 ans. Une des résidentes a dansé sur le podium. On s’est vraiment tous amusés”, raconte-t-il avec une joie contagieuse.

Mais les seniors ne se sont pas arrêtés à cette sortie. Ils ont aussi pu expérimenter entre autres un vol en montgolfière, du karting et un simulateur de chute libre.

“C’était la première fois qu’une maison de repos se présentait pour une simulation de chute libre. On n’avait pas pensé qu’avec les dentiers, ça pouvait poser problème. J’ai dû me dépêcher d’aller au bar pour demander des verres où placer les dentiers pendant l’activité”, s’amuse-t-il. “Je veux vraiment faire passer le message que les seniors peuvent faire plein de choses. Leur vie sociale ne doit pas s’arrêter une fois qu’ils entrent en maison de repos !”