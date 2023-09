"Il faut qu'on parle": "Il y a d'excellentes maisons de repos, mais il faut pouvoir se les payer"

Concernant la "maltraitance alimentaire" dans les maisons de repos, Dany Spreutels fait le lien entre la qualité des repas et les moyens financiers. "Il y a d'excellentes maisons de repos avec d'excellents services, mais il faut pouvoir se les payer", indique-t-il.

Pourquoi les médias n'inspirent-ils plus confiance? Pour Frédéric Loore, journaliste chez Paris Match et responsable du pôle investigation à IPM, il faut s'inquiéter de cette défiance envers les médias. Vincent Schmidt dénonce le fait que les médias doivent sans cesse se justifier d'être indépendants face à une population qui en doute. "Les subsides, ce n'est presque rien dans le budget d'un groupe comme IPM. Il n'y a pas de féodalité", ajoute-t-il.

Selon Xavier Dupret, "45% des Français votent pour les extrêmes, gauche ou droite, Forcément, presque la moitié de la population ne se sent donc pas représentée par les grands médias, plutôt centristes". Il ajoute: "On assiste à un entre-soi des médias mainstream, et un entre-soi des réseaux sociaux. C'est très dangereux pour la démocratie." Dany Spreutels, quant à lui, tient à rappeler que durant l'émission et dans les différents médias d'IPM, des personnalités politiques ont été critiquées, malmenées et parfois forcées de démissionner, suite à des affaires révélées par les médias. "Ces politiciens ne sont donc pas protégés!"