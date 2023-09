Le CNS prolonge l’interdiction de TikTok au niveau fédéral : “Aberrant que des responsables continuent de l’utiliser pour du marketing politique”

Le CNS a décidé de prolonger cette interdiction qui s’appliquait aux ministres, aux cabinets et aux employés de la fonction publique. L’interdiction d’utiliser l’application chinoise ne concerne que les appareils utilisés dans le cadre professionnel.

Cette décision a été prise sur base d’une analyse de la Sûreté de l’État (VSSE) et d’un avis du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB), qui ont relevé un certain nombre de menaces liées à TikTok. Outre les risques d’espionnage, le CCB a identifié des risques liés à l’absence de protection des données qui viennent en contradiction avec la législation européenne. Les services de renseignement belges ont également souligné que les algorithmes de TikTok promouvaient un certain nombre de thèses complotistes et extrémistes.

Ces éléments n’ont pas démotivé plusieurs hauts responsables et ministres fédéraux à rester sur TikTok ou à continuer d’alimenter l’application. Au contraire. Depuis l’annonce de la décision prise par le CNS faite le 10 mars, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a ainsi posté 27 nouvelles vidéos sur l’appli. La ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) en a posté 31.

Le 10 mars, le Premier ministre indiquait : “Nous sommes dans un contexte géopolitique nouveau où l’influence et la surveillance entre États se sont déplacées vers le monde numérique. Nous ne devons pas être naïfs : TikTok est une entreprise chinoise qui est aujourd’hui obligée de coopérer avec les services de renseignement chinois.”

Le 10 août, un compte TikTok référencé étant comme celui d’Alexander De Croo a publié 6 nouvelles vidéos dans la même journée. Renseignement pris, alexanderdecroo.official (2 026 abonnés, 597 J’aime) n’a pas été créé par l’équipe du Premier ministre, ni par le parti. il s’agit vraisemblablement d’une usurpation d’identité.

Ces différents éléments ont fait bondir le député Denis Ducarme (MR). “À nouveau, on interdit à l’administration et à certains services d’utiliser TikTok, mais certains de nos ministres, même avec des portefeuilles sensibles telles que la défense, continue d’utiliser le réseau social. C’est complètement aberrant de voir que les gens autour de la table du CNS, à savoir la ministre de la Défense et le Premier ministre, continuent d’utiliser ce réseau qualifié de menaces par nos services de sécurité pour des questions de marketing politique. Il faut vraiment être en Belgique pour voir ça.”

Au mois d’avril, Denis Ducarme s’était déjà associé à Georges Dallemagne (Les Engagés) pour réclamer un rapport du Comité R sur TikTok et exiger que ministres et parlementaires se retirent du réseau social chinois.

Les ministres fédérales citées ne comptent toutefois pas changer leur habitude. Pour Ludivine Dedonder, il est important de rester sur TikTok, car cela représente 4,2 millions d’utilisateurs quotidiens en Belgique. “En tant que femme politique engagée, il me paraît important de continuer à communiquer vers tous les publics à propos de mes engagements et mes combats. Dans un contexte où la désinformation inonde les réseaux sociaux et que les thèses conspirationnistes se répandent également, il me paraît essentiel de rester présents sur ces réseaux pour informer au mieux sur l’action que je mène.” L’élue socialiste ajoute que sa présence relève d’une stratégie de communication réfléchie et qu’elle prend toutes les mesures de sécurité nécessaires quand elle le fait.

Le cabinet de Petra De Sutter réserve un téléphone uniquement pour cet usage. L’appareil reste en permanence au bureau et il n’est pas connecté au wifi.