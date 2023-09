Le scandale des repas servis dans les maisons de repos à nos seniors : “Pour 3.000 euros par mois, on pourrait s’attendre à mieux”

“Mon papa se plaint souvent de ne pas avoir assez à manger dans son assiette et de devoir redemander à la fin du repas. Il dit qu’on sert les mêmes plats tout le temps. Il paye 3 000 euros par mois ! Pour ce montant, on pourrait s’attendre à ce que les résidents aient droit à mieux”, déplore-t-elle.

Pour remédier à une alimentation peu satisfaisante et insuffisante, Fabienne franchit régulièrement les portes du home avec des victuailles. “Je lui amène de la charcuterie, du fromage jeune et des petits sandwiches pour éviter qu’il ait faim. Vu ce qu’on paye, je ne trouve pas ça normal !”

Fabienne déplore également l’organisation des repas, qui vient encore aggraver la qualité de ceux-ci. “Il n’y a pas assez de personnel donc parfois, les repas sont servis froids”, dénonce-t-elle.

À lire aussi

Malgré plusieurs interpellations, la fille du nonagénaire indique n’avoir pas eu de réaction satisfaisante de la part de la résidence.

“Quand j’interroge la direction, on me dit que mon père doit demander une plus grande assiette s’il a faim. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment respecté. Par contre, ce qui est vrai c’est que mon père est un bon mangeur comparé à d’autres.”

Le récit de Fabienne ne semble pas constituer une exception. Selon Cécile Lemaire, juriste à l’asbl Senoah (anciennement Infor Homes Wallonie), l’alimentation fait partie des motifs réguliers de plaintes et de questionnements des résidents de maisons de repos. “Je reçois des plaintes du style : est-ce normal que mon mari ou mon père ne reçoive que deux fruits par semaine ?’ ou des remarques sur le manque de variété dans les plats. Pour les résidents, les repas sont des moments importants. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de personnel pour les distribuer. Parfois, ils sont servis froids et dans le stress”, explique-t-elle.

“Factuellement, on ne peut pas dire que c’est mauvais partout. Mais il est vrai que dans les maisons de repos, on a tendance à aborder la nourriture d’un point de vue santé uniquement, c’est-à-dire qu’on va surveiller le taux de sucre, de sel, mixer les aliments. Mais avez-vous vraiment envie de manger de la nourriture fade tous les jours et à tous les repas”, résume Stéphane Adam, professeur à l’ULiège spécialisé dans la psychologie de la sénescence et du vieillissement.

“Des personnes âgées meurent de dénutrition en Belgique”

“Oui, des personnes âgées meurent de dénutrition en Belgique. En général, mes étudiants sont surpris quand je leur dis ça mais c’est une réalité !”. Des seniors dénutris, Pascale Carette, cheffe du service gériatrie des facultés universitaires Saint-Luc en voit toutes les semaines. En moyenne, 60 % des patients reçus en gériatrie par la spécialiste sont dénutris ou à risque de l’être.

“On estime que 15 % des plus de 75 ans qui résident à la maison souffrent de dénutrition. Chez les résidents de maisons de repos et de maisons de repos et de soins, cette proportion est plus importante”, indique-t-elle.

Les causes de cette dénutrition sont multiples. Elles relèvent parfois des conditions dans lesquelles les repas sont administrés.

“Dans les maisons de repos, l’alimentation n’est pas toujours choisie par les résidents, ce qui diminue leur plaisir au moment des repas. De plus, la plupart des résidents de maisons de repos ont besoin d’aide pour manger. Or les institutions manquent souvent de personnel. Les normes d’encadrement sont généralement insuffisantes. Il y a des maisons de repos qui innovent et invitent les chefs aux réunions d’équipes mais ce n’est pas généralisé.”

À lire aussi

La spécialiste dénonce également les idées reçues en matière d’alimentation.

“Je vois beaucoup de patients qui perdent du poids de façon insidieuse et ne s’en inquiètent pas car ils estiment ça normal. Le problème c’est qu’en cas de perte de poids, la première chose qu’ils perdent, c’est du muscle. Et moins de muscle signifie moins de force et plus de fatigue”, souligne-t-elle.

À lire aussi

Conséquences ? les personnes âgées souffrant de dénutrition sont plus susceptibles de faire des chutes, de connaître des problèmes de mobilité et de contracter diverses pathologies.

“À partir de 70/75 ans, il faut absolument changer son fusil d’épaule. Les seniors doivent arrêter de manger maigre. Ils doivent absolument consommer des produits animaux, des produits laitiers etc. S’ils consomment moins de 1 500 kilocalories par jour, ils souffriront automatiquement de carences.”, scande la spécialiste “Parfois, il faut être créatif. Trois gros repas, ce n’est pas toujours facile à prendre. On peut penser à fractionner en plusieurs petits repas par exemple”, recommande-t-elle.