Marghem s’inquiète d’un projet de loi qui va “fragiliser” la justice belge : “Encore plus de paperasseries qui éloignent de la réalité du terrain”

Ce constat est fait par Marie-Christine Marghem. Avocate depuis 36 ans, la députée fédérale observe qu’une série de réformes vient fragiliser et ralentir le fonctionnement de la justice belge, ce qui offre une certaine latitude au grand banditisme pour s’étendre dans le royaume. Cette inertie, conséquence notamment d’un sous-financement de la justice, pourrait être renforcée par un projet de loi du gouvernement De Croo qui inquiète de nombreux acteurs judiciaires.

Ce projet, c’est la réforme pour une justice plus autonome. “On veut que les cours et tribunaux gèrent eux-mêmes les enveloppes financières qui leur sont nécessaires pour leur organisation. Mais au lieu de donner cette gestion autonome à chaque juridiction, on veut que le tout soit chapeauté par une instance qui va lancer des directives linéaires sur l’ensemble de l’organisation judiciaire”, synthétise l’ancienne ministre fédérale.

En cette rentrée, différents pôles de magistrats ont affirmé qu’ils n’étaient pas entendus lors de la conception de ce nouveau projet. Cette réforme suscite de nombreuses interrogations, des craintes et même des crispations dans le milieu. “La proposition d’organisation qui est sur la table revient à concentrer les pouvoirs sur les magistrats entre les mains de quelques-uns”, poursuit Marie-Christine Marghem. “Or, il y a peut-être plus urgent à faire que de remettre une énième couche d’organisation sur la tête de l’organisation judiciaire, et donc de lui imposer une énième façon de fonctionner.”

Les moyens de la réforme remis en question

L’avocate tournaisienne reconnaît la nécessité de refinancer la justice. Mais cette refonte doit être faite “intelligemment” avec les membres de l’organisation judiciaire pour de nouveaux projets “utiles”, “pas pour des projets technocratiques qui viennent de sociétés de consultance et qu’on plaque comme ça sur cette organisation humaine sans la connaître réellement et sans avoir la proximité et l’approbation des membres qui y travaillent tous les jours”. À l’approche d’un ajustement budgétaire, la libérale appelle le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) à se concentrer sur la réforme du droit pénal plutôt que de “vouloir bâcler un texte qui changerait encore une fois”.

”La réforme telle qu’elle est sur la table revient à demander encore plus de paperasseries et de formalités aux magistrats. Ce qui les éloignera encore plus de la réalité de terrain de leur tribunal.”

Ce qui nous ramène au grand banditisme. Pour lutter efficacement contre les narcotrafiquants, il faut une machine capable de poursuivre rapidement les auteurs des méfaits. “C’est fondamental”. Or, en ajoutant des niveaux de pouvoir – comme le prévoit la réforme de la gestion autonome – “qui vont obliger les magistrats à se détourner de leur fonction fondamentale”, on risque d’enrayer le fonctionnement de la justice, conclut Marie-Christine Marghem, qui déclare trouver la situation “assez inquiétante”.

Le projet de loi doit encore passer par différents conseils (d’État, de magistrature, des ministres) avant d’atterrir au parlement.