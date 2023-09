Conner Rousseau accusé de propos racistes envers la police : "J'avais trop bu et je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé"

Initialement, les forces de l’ordre devaient quitter le passage mais se sont postées devant un café. Ce qui aurait provoqué la colère du socialiste flamand et d’autres personnes présentes. Selon les médias flamands, il aurait crié sur les policiers. "Vous seriez plus utile dans d’autres endroits de la ville", aurait-il notamment invectivé. Ensuite, la vive altercation a éclaté selon le Nieuwsblad. "Selon nos informations, il s’agit d’un rapport rédigé pour racisme et xénophobie. Conner Rousseau n’a pas encore été interrogé sur l’incident lui-même." Les propos auraient été perçus comme racistes par la police qui aurait filmé la scène grâce à une caméra corporelle.

À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte par le parquet de Flandre-Orientale. Selon les premiers éléments, cela pourrait tout de même aller loin puisque le signalement a été donné par la police elle-même.

Pour Het Laatste Nieuws, le président de Vooruit a déjà réagi: "Je suis effectivement allé dans un café à Sint-Niklaas ce jour-là et j’ai parlé avec plusieurs policiers là-bas. J’avais trop bu, mais dans ma mémoire, le ton de la conversation était plutôt plaisant et amical. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit", a-t-il expliqué.

Désormais, le parquet doit jouer son rôle et examiner le dossier afin de savoir s’il souhaite poursuivre Conner Rousseau ou non. "J’espère que le parquet m’invitera bientôt afin que je puisse rapidement comprendre ce qui se passe exactement", a-t-il conclu.