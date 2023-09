Elections 2024: Vooruit n'entrera dans un gouvernement qu'à certaines conditions selon Conner Rousseau

"Nous devons vraiment faire quelque chose pour améliorer le niveau de néerlandais de nos enfants. C'est pourquoi l'accueil des enfants est si important. Qu'allons-nous faire si de plus en plus d'enfants n'entendent pas de néerlandais au cours des trois premières années de leur vie?", a souligné M. Rousseau en dénonçant le sous-financement de ce secteur et de l'enseignement durant des années.

Selon lui, la N-VA semble être le partenaire logique pour gouverner la Flandre, même s'il existe d'autres options. "J'ai été en contact avec (le président des nationalistes flamands) Bart De Wever ces derniers mois, mais ce n'est pas comme si nous nous appelions tous les jours", a précisé le président. "La N-VA, l'Open Vld, le CD&V ou les Verts: pour peu que le chat attrape les souris", a-t-il souligné.

M. Rousseau a annoncé qu'il serait tête de liste pour les élections du 9 juin prochain en Flandre, alors que l'actuel ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, le sera au niveau fédéral.

Au niveau fédéral, Vooruit est, selon M. Rousseau, ouvert à une adaptation des structures de l'État après les élections, si cela se rapproche des objectifs du parti. "Je ne me lance pas dans un carrousel communautaire pour apporter plus de choses en Flandre qui pourraient ensuite détruire la Flandre. Une réforme de l'État peut être un moyen. Notre objectif est de renforcer l'État-providence, de redistribuer davantage et de garantir que les citoyens ordinaires aient à nouveau plus de possibilités", a-t-il fait valoir.

M. Rousseau n'a pas exclu la reconduction de la coalition Vivaldi, pour autant que cela serve au mieux les objectifs du Vooruit.