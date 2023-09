La Vivaldi s’embourbe dans une crise migratoire incontrôlable : “Un gouvernement qui ne respecte pas ses lois, cela fait froid dans le dos”

Mercredi, la secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations Nicole de Moor (CD&V) a tenté d’apaiser un parlement aux abois. Les récriminations et les accusations d’incompétences volaient de toutes parts, et pas uniquement depuis les rangs de l’opposition. Les parlementaires écologistes et socialistes ont fusillé la secrétaire d’État, lui reprochant à la fois son manque de prévoyance et l’immobilisme de la crise.

Le député Simon Moutquin (Ecolo) a ainsi rappelé que les demandes d’asiles augmentent chaque année au mois d’août et de septembre. “Pourquoi ? Parce que les personnes préfèrent traverser la Méditerranée quand ils risquent moins de mourir. En hiver et au printemps, il y a des tempêtes. Le risque de mourir est plus élevé.”

Hervé Rigot (PS) a exprimé sa “colère” et son “ras-le-bol de voir que, malgré les engagements, nous sommes, 4 ans plus tard, toujours au même endroit”. Dans l’opposition, plusieurs parlementaires ont appelé les députés de la majorité à faire remonter leurs préoccupations au sein du gouvernement. “Tout le monde devrait être sur le pont”, a insisté Vanessa Matz (les Engagés). François De Smet a appelé les partis de la Vivaldi en désaccord avec la politique migratoire de Nicole de Moor à “hausser la voix”.

La secrétaire d’État est soutenue par son parti, le CD&V, et par le Premier ministre. Alexander De Croo a déclaré à plusieurs reprises qu’il appuyait sa décision de ne plus accepter les hommes seuls en centre d’accueil. Chez les vice-Premiers écologistes et socialistes, par contre, la position penche plutôt du côté de la loi, des instances judiciaires et d’une poignée d’universitaires.

La décision d’exclure temporairement les hommes seuls demandeurs d’asile du bénéfice de l’accueil a été recalée par le Conseil d’État. Le bâtonnier du barreau de Bruxelles et le président d’avocats.be vont également dans ce sens. “Puisse notre gouvernement se ressaisir. Vite. Très vite. Car un gouvernement qui ne respecte ni ses lois, ni ses institutions, cela fait froid dans le dos”, écrivent Emmanuel Plasschaert et Pierre Sculier.

À cette pression, Nicole de Moor rétorque que la situation est temporaire. N’ayant pas assez de places à offrir, la priorité “absolue” va aux femmes et aux enfants. Cet état de fait ne risque néanmoins pas de changer dans l’immédiat car trouver de nouvelles places est un vrai casse-tête. “Très peu de bourgmestres sont enthousiastes quand ils reçoivent un appel de la secrétaire d’État pour leur demander de créer des places d’accueil”, euphémise Nicole de Moor.

En Flandre, la gronde des communes devient, en effet, de plus en plus audible. L’arrivée de migrants est présentée comme une menace pour la sécurité des habitants. Cette idée est alimentée par les problèmes d’insécurité autour des gares bruxelloises, causées par des personnes en errance mais également par les partis nationalistes. Le Vlaams Belang multiplie les manifestations contre l’édification de structures d’accueil pour demandeurs d’asile. Lundi soir, ils étaient à Kasterlee. Mercredi, à Ypres.

La secrétaire d’État CD&V répète qu’une solution doit venir de l’Europe. Elle espère conclure un accord de politique commune avant la fin de la législature. Nos voisins semblent toutefois peu enthousiastes à l’idée d’accueillir davantage de migrants, malgré une situation explosive au sud de l’Italie. Entre lundi et mercredi derniers, environ 8 500 personnes sont arrivées sur la petite île de Lampedusa. Le ministre de l’Intérieur français Gerald Darmanin a annoncé que ces migrants n’avaient pas leur place en France. Nicole de Moor a également annoncé que la Belgique ne pourra pas relocaliser les migrants arrivés à Lampedusa.

La crise est humanitaire et pas démographique

Pour Philippe Bocquier (UCLouvain), démographe et spécialiste de la migration, la crise est “humanitaire, pas démographique”. Ce qui se produit à Lampedusa n’aura pas “de conséquences visibles” en Belgique. Même si une bonne partie des migrants bloqués en mer Méditerranée était accueillie en Belgique, cela n’aurait qu’une incidence mineure sur la démographie belge. “La Belgique reçoit environ 55 000 personnes par an. Ce ne sont pas quelques milliers qui vont faire une grosse différence.”

”Les migrants qui finissent par arriver en Belgique souhaitent principalement aller plus loin vers l’Angleterre, mais ils se retrouvent bloqués sur notre territoire. On trouve aussi des gens qui rejoignent un réseau de migrants, des membres de leur famille ou des citoyens de leur pays d’origine. Aujourd’hui, il y a peu de chances que les migrants qui tombent dans les pièges de la Méditerranée aient pour volonté d’aller vers la Belgique”, poursuit le spécialiste de la migration.

”Si le gouvernement fédéral est sollicité pour satisfaire une politique européenne, il est possible que la Belgique doive prendre sa quote-part de migrants en situation de détresse humanitaire. Mais le problème n’est pas celui-là. Le problème vient de la capacité et la volonté du gouvernement d’accueillir davantage de migrants.”

Pour Philippe Bocquier, le problème est structurel. “Cela fait des années que l’on voit cette situation arriver. On accueille mais les budgets et les actes ne suivent pas. La Belgique n’a pas mis les moyens qu’elles énoncent au niveau politique alors que ça devrait être une priorité.”

Politiquement, cette situation est du pain bénit pour l’opposition qui peut tirer à boulets rouges sur le gouvernement. “À l’époque où Theo Francken était secrétaire d’État, en pleine crise migratoire européenne, chaque demandeur d’asile disposait d’un lit”, a commenté le député Thomas Roggeman (N-VA).” Nous sommes cinq ans plus tard. Jamais auparavant nous n’avions eu un gouvernement qui violait les droits de l’homme aussi souvent.”