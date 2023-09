Météo: la Belgique arrosée ce jeudi avec quelques orages à craindre

Après le passage de la zone de pluie, on retrouvera un temps plus sec à partir de l'ouest dans le courant de l'après-midi. Toutefois, le risque d'une averse locale persistera.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 19°C dans l'ouest et 20 ou 21°C dans l'est. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré à assez fort à l'avant du front froid mais perdra rapidement en intensité après son passage et virera à l'ouest. Les rafales pourront atteindre les 60 km/h.

Jeudi soir, quelques pluies traîneront encore dans la moitié est du pays. Ailleurs le ciel deviendra partiellement nuageux avec un risque d'une averse isolée. Après minuit, le risque d'averses augmentera à nouveau à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 9°C sur les hauteurs ardennaises et 12 ou 13°C en plaine.

La journée de vendredi sera encore marquée par des averses mais de larges éclaircies feront leur retour durant le week-end, surtout dimanche, qui s'annonce comme la plus belle journée de la fin de semaine. Lundi prochain, le temps s'annonce très doux, avec des maxima jusqu'à 24°C et un soleil généreux.