Une jeunesse anxieuse, préoccupée par le climat mais prête à s'engager pour la société: ce que révèle la dernière enquête préoccupante de Solidaris

Comme 708 autres jeunes Belges (18/25 ans), elle a pris part à l’enquête menée par l’Institut Solidaris et l’organisation de jeunesse Latitude Jeunes. Celle-ci dresse le portrait d’une jeunesse anxieuse, préoccupée par le climat et leur avenir mais aussi prête à s’engager pour la société et ouverte sur le monde qui l’entoure.

L’enquête porte sur quatre grands axes : la santé, le climat, la politique et l’avenir. En ce qui concerne la santé mentale, elle confirme malheureusement diverses études parues ces dernières années et dont les résultats sont plus que préoccupants : 41 % des jeunes sondés se disent souvent ou très souvent anxieux, angoissés ou en dépression, alors que dans la population générale belge, cette proportion est de 33 %.

Chez les jeunes issus de familles pauvres, cette proportion grimpe à 60 % et chez celles et ceux qui connaissent des difficultés financières actuellement, à 70 %, preuve supplémentaire que la santé mentale et la santé financière sont étroitement liées.

Les femmes plus anxieuses que les hommes

Autre donnée intéressante : les angoisses et l’anxiété touchent davantage les femmes (57 % des sondées) que les hommes (24 %).

Heureusement, la santé physique des jeunes est meilleure que leur santé mentale. Ils sont en effet 71 % à estimer être en bon voire en très bonne santé physique. Cette proportion est la plus élevée chez les hommes (80 %) que chez les femmes (64 %).

Elle est meilleure chez les 18/21 ans que chez les 22/25 ans et chez les Bruxellois (78 %) par rapport aux Wallons (69 %).

Le climat au centre des préoccupations

Comme Ambre, la majorité des jeunes se soucient du monde qui les entoure et se soucient des questions sociétales et environnementales qui font le cœur de l’actualité.

“Lorsqu’on les interroge spontanément sur les priorités que devraient avoir les prochains gouvernements, 38 % des jeunes pointent l’environnement. Chez les femmes, ce chiffre monte à 44 % alors qu’il n’est que de 32 % chez les hommes”, indique Solidaris.

Le changement climatique est une source d’inquiétude réelle pour 72 % des jeunes. Cette inquiétude est encore plus présente chez les jeunes qui se déclarent engagés (82 %).

Une large majorité de jeunes estiment par ailleurs que consommer différemment est important. Cette proportion est plus forte encore chez les personnes en possession d’un master (83 %), chez les jeunes engagés (73 %) et chez les jeunes issus d’une famille aisée (72 %).

“Je ne peux pas m’empêcher de culpabiliser parce que j’achète des produits présentés dans une barquette en plastique et dans le même temps, des gens se déplacent en jet privé. Je me sens souvent coupable et impuissante à la fois. Je trouve la situation terrifiante”, indique Ainsi Ambre. L’étudiante se montre pessimiste.

“La société évolue trop lentement. Il faudrait opérer changement radical sur le plan écologique et économique mais les changements sont trop lents”, estime-t-elle.

La confiance envers les politiques en berne

Une large majorité de jeunes (64 %) estiment d’ailleurs que les politiques ne tentent pas vraiment d’agir pour améliorer la qualité de vie de la population et 71 % d’entre eux pensent ne pas être pris en compte et entendus par les politiques. Très logiquement, ils sont nombreux à ne pas voir l’intérêt d’aller voter. 29 % des jeunes disent en effet qu’ils ne se rendraient pas dans les urnes si le vote n’était pas obligatoire.

27 % des jeunes invoquent le manque de confiance envers les politiques comme justification. Certains ont également le sentiment que “tout est joué d’avance” ou encore que le vote “n’a pas d’impact réel”.

Sans grande surprise vu les réponses développées dans cet article, 71 % des jeunes ne sont pas optimistes face à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent et 73 % d’entre eux pensent qu’ils vivront moins bien que leurs parents.