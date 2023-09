Alexia Bertrand prévoit quelques nuits blanches sur le budget : “Il n’y a pas de marges pour réduire la TVA, la gratuité n’existe pas”

En parallèle, plusieurs partis de la majorité nous annoncent qu’ils vont réclamer des mesures pour aider les bas et moyens salaires. Ce qui représentera des dépenses supplémentaires et des recettes en moins pour l’État qu’il faudra compenser en aller chercher ailleurs. Où ? Ce sera la grande question.

”J’entends les uns et les autres qui ont des propositions de réduction de TVA ou autre”, alerte Alexia Bertrand (Open VLD), secrétaire d’État au Budget. “Mon message reste le même qu’à chaque fois. S’il y a des ambitions, elles devront être compensées, tout simplement. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de marge, sachant qu’il y aura encore des demandes supplémentaires qui sont inévitables en matière d’asile et d’immigration ou d’énergie. Et la gratuité n’existe pas.”

Conclaves les deux prochains week-ends

Des groupes de travail ont été lancés en intercabinet (avec des membres des équipes des différents ministres) pour analyser les chiffres du comité de monitoring, cet organe fédéral qui dresse un rapport sur la situation budgétaire de la Belgique avant les discussions ministérielles. Un tour de bilatérales sera organisé la semaine prochaine lors duquel le Premier ministre et la secrétaire d’État rencontreront chacun des partenaires du gouvernement. Les conclaves, ces fameuses séances durant lesquelles les ministres négocient jusqu’aux petites heures, auront lieu les week-ends du 30 septembre et du 7 octobre. L’objectif est d’atterrir avec un budget bétonné pour 2024 au plus tard le 10 octobre, jour où Alexander De Croo donnera son discours sur l’État de la Nation au parlement.

”Est-ce que l’on va avoir des nuits blanches ? Ce sera inévitable. Ça fait partie des petits plaisirs”, sourit la secrétaire d’État. “On fera évidemment la différence entre ce qui est temporaire et ce qui est structurel. On prendra des mesures d’économies comme on l’a toujours fait, sans faire mal aux citoyens ni aux entreprises, pour ne pas abîmer la machine économique.”

Effort de 0,2 %

L’exercice d’équilibrage se présente en effet comme complexe. Selon une publication du comité de monitoring sortie jeudi, le déficit budgétaire fédéral est plus lourd que prévu. “Si l’on compare les chiffres de juillet et de septembre, on observe une différence de 2 milliards d’euros”, reconnaît Alexia Bertrand. “Mais ce qui est important, c’est l’effort que l’on s’était engagé à faire vis-à-vis de l’Europe dans notre programme de stabilité. On doit faire un effort de 0,2 %, qui est ces fameux 1,2 milliard d’euros dont on parle régulièrement, et c’est ce à quoi on va se tenir.”

Sur ce point, la libérale est optimiste. “En 2020, dans une période de crise où le budget a explosé, on est arrivé à un déficit de 9 % du PIB. En 2021, le déficit est passé à 5,6 %, puis à 3,9 % en 2022. En 2023, quand je suis arrivé au parlement, l’opposition déclarait qu’on arriverait à un déficit de 6,1 %. Mais on est aujourd’hui à 3,5 % de déficit et, si l’on suit notre trajectoire, on devrait passer sous le seuil de 3 % en 2026. Si on poursuit nos efforts, d’ici la fin de la législature, on devrait avoir économisé jusqu’à 11 milliards d’euros.”

Si aujourd’hui, le déficit est plus important que prévu, c’est parce que la croissance est moins forte et l’inflation plus importante. “Cela a un impact sur nos recettes fiscales. Les charges d’intérêts sont plus élevées. Les dépenses primaires à la Sécurité sociale se sont dégradées, les dotations et les salaires ont augmenté. Mais on va poursuivre les efforts entamés durant cette législature et on va y arriver. Il faut surtout rester calme et continuer. Keep calm et carry on.”

Règle des tiers

La gardienne des chiffres de la Vivaldi rappelle que le budget est élaboré selon la règle des tiers : un tiers en recettes, un tiers en dépenses et un tiers dans ce qu’on appelle les divers. Pour alléger la dette, des économies ont été faites sur les départements de l’état, ce qui a pu rapporter 850 millions d’euros. Les économies sur le secteur pharmaceutique ont amené 250 millions d’euros. Une meilleure perception des amendes, entre autres routières : 100 millions d’euros euros. Avec l’impôt sur les multinationales, le fédéral espère toucher plus de 600 millions. La hausse des accises sur le tabac a permis de collecter 560 millions d’euros.

Enfin, pour remettre le budget à l’équilibre, Alexia Bertrand estime qu’il faut travailler sur le moyen terme, pas sur des mesures à l’année. “Il faudra passer par des réformes profondes. Il faudra tirer une réforme fiscale, refaire une réforme des pensions, mais également une réforme du marché du travail parce que la meilleure manière de ramener de l’argent au budget, c’est de remettre le plus de gens possible à l’emploi. Une personne que l’on remet à l’emploi en Belgique, cela rapporte 28 000 euros par an.”