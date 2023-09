"Il faut qu'on parle": permis SUV, amendes salées et accessoires pour chien

Concernant le permis spécial pour conduire un SUV, Koen Van Wonterghem, ex-administrateur délégué PEVR (Parents d'Enfants Victimes de la Route) fustige la voiture électrique avec un point de dangerosité que l'on aime oublier. "Le fait de donner toute la puissance motrice instantanément, dès le démarrage, rend la voiture est immédiatement dangereuse", indique-t-il. Jean-Marc Gheraille, quant à lui, demande qu'on arrête de stigmatiser une tranche d'âge. "Il y a des gens de 60 ans très dangereux au volant. Ce qu'il faut, c'est améliorer la formation", préconise-t-il. Pour Valérie Sohie, il faut contrôler les capacités de conduite des moins jeunes. "Il n'y a pas que la baisse de la vue. Il y a aussi le diabète qui réduit la sensibilité dans les jambes, des difficultés à freiner".

Limitation à 30km/h: des amendes trop salées? Antonin Marsac, journaliste et Coordinateur à La Libre Eco, rappelle que les amendes pour les petits dépassements (moins de 40km/h en zone 30) rapportent 17 millions d'euros et 50.000 amendes à Bruxelles, à elles seules. Selon Valérie Sohie, une "ville apaisée" veut en réalité dire "une ville sans voiture". "Les restaurants et les commerces en pâtissent. Comment sont répartis les bénéfices des amendes, est-ce que eux ne devraient pas en bénéficier?"