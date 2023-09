"Il y a trop de partis de centre-droit en Belgique": Bouchez invite Défi et Les Engagés à s'associer dans un projet commun

À lire aussi

Au MR, on ne s’en formalise pas. Et on pointe surtout la déconnexion du PS avec le terrain, les quartiers. “Rappelons d’abord que la Région bruxelloise ne leur appartient pas”, note le président du MR bruxellois David Leisterh. Lui y voit surtout une méthode classique de la part des socialistes : “décrédibiliser les autres pour ne pas parler de leur bilan”.

“Le lundi, ils disent qu’on est d’extrême droite, le mardi qu’on est raciste, le mercredi que c’est la faute de la Suédoise, le jeudi, c'est encore la faute à quelqu'un d'autre et le vendredi, ils ne disent rien puisqu’ils sont pour la semaine des quatre jours… ” Plus largement, David Leisterh estime que le discours du PS sur la “soi-disant droitisation de la rhétorique libérale” vient du fait que “nous avons pointé l’insécurité croissante dans certains quartiers bruxellois. Ce que tout le monde constate, pas seulement le MR. Je constate surtout que le radar du PS n’émet plus dans ces quartiers. Ils n’entendent pas les gens qui souffrent. Pour le plus grand parti de Bruxelles, c’est profondément inquiétant”, commente le Boitsfortois tout en reconnaissant que le durcissement du discours du MR vient d’une certaine colère. “Chaque jour apporte une mauvaise nouvelle supplémentaire. Oui, nous sommes en colère sur la situation bruxelloise. Cette colère se traduit parfois par des propos plus durs mais totalement assumés. ”

"Le PS n’est plus un parti laïc"

Son président de parti Georges-Louis Bouchez va dans le même sens. “Du temps de Jean Gol, de Didier Reynders, de Charles Michel déjà, on accusait le MR de droitisation. Depuis le temps qu’on tourne à droite, je pense qu’on a fait un tour sur nous-mêmes, qu’on est donc revenu à nos origines.”

Le Montois s’inquiète surtout de la politique communautariste menée par le PS. “Le PS bruxellois n’est plus un parti laïc. La ligne communautariste a gagné. Le dernier résistant de la neutralité au PS, c’est Julien Uyttendaele. Et il s’est fait crosser par son président de parti. Je suis très surpris que Paul Magnette, politologue, universitaire de haut vol, ulbiste, accepte que des considérations communautaristes prennent le pas à ce point-là dans son parti.”

Sur ce point, le MR rappelle sa ligne de conduite, “une ligne rouge infranchissable”, sur le port de signes convictionnels dans un exécutif ou dans l’administration. “Il n’y a pas de marge pour cela chez nous." Même sur l’étourdissement avant l’abattage des animaux, qui a crispé tous les partis bruxellois l’an passé, MR compris ? "Le MR est le seul parti où personne n’a voté contre”, rappelle David Leisterh. “Au MR, on a toujours eu le même discours à Uccle comme à Molenbeek, Charleroi ou Liège.”

Quid, dès lors, des nombreuses femmes qui refusent de se baigner en maillot une pièce dans les piscines bruxelloises ? “Il ne faut pas les stigmatiser”, poursuit David Leisterh. Qui rappelle que “ces femmes sont contraintes par le prescrit religieux. Notre position est de mettre de côté tous les prescrits religieux. On s’est battu pendant des années pour faire retirer les croix des écoles, les ancêtres du PS et Ecolo étaient d’ailleurs à la pointe à ce sujet, ce n’est pas pour faire réapparaître des signes religieux aujourd’hui.”

Georges-Louis Bouchez enchaîne : “aujourd’hui, on fait de l’accommodement raisonnable en permanence. Dans les piscines, au niveau du bien-être animal, des signes convictionnels. Une règle de bien-être animal ne peut pas s’incliner face à la religion”.

"Il y a trop de partis de centre droit en Belgique"

Le bien-être animal, c’est justement le credo de la dernière recrue du MR bruxellois : Ariane de Lobkowicz, plus jeune députée du pays et désormais ex-Défi. Après Sadik Koksal, c’est le deuxième transfuge Défi-MR. De là à parler d’OPA sur le parti bruxellois ? “Non”, assure Georges-Louis Bouchez. “On ne fait pas de débauchage et j’ai un grand respect pour François De Smet et son parti.” Aux idées d’ailleurs pas si éloignées du MR, souligne le Montois, qui invite néanmoins à un rééquilibrage des forces politiques.

"Le paysage politique francophone a besoin d’une force de centre-droit à 30-35 %. Sans cela, aucune possibilité de réforme n’est possible à Bruxelles et en Wallonie. À quoi cela sert-il, quand on se définit comme un parti de centre-droit comme Défi, de faire l’appoint d’une majorité PS/Ecolo ? Il est évident que la dispersion des forces de centre-droit ou du centre fait le jeu de la gauche. Nous sommes en phase sur de nombreux dossiers avec Défi. Ce qui différencie le MR et Défi, voire Les Engagés, est trop faible pour justifier des alliances systématiques avec le PS et Ecolo. ”

Pas (plus) question de fusion avec Défi ou Les Engagés, “mais ma conviction n’a pas changé : il y a un ou deux partis de trop en Flandre comme en Belgique francophone dans le sens où cela ne crée pas une différence suffisante avec l’offre existante. Ce morcellement politique, côté francophone surtout, fait le jeu du PS. Il n’est pas normal que des partis qui sont d’accord sur autant de points passent leur temps à faire la cour au PS et à Ecolo. Je suis convaincu d’une nécessaire recomposition du paysage politique pour permettre à Bruxelles et à la Wallonie les réformes dont elles ont besoin. Ces partis ont vocation, a minima, à s’associer pour tenter de peser sur des dossiers comme la neutralité de l’État, la réforme économique, l’enjeu de l’emploi, l’énergie, la mobilité. ”