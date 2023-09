Le nouveau patron de la police fédérale à propos de la criminalité : “Les trafiquants ont l’avantage de ne respecter aucune règle. Nous le devons !”

”La criminalité organisée a tendance à s’implanter, ce qui n’est pas typiquement belge, anversois ou bruxellois. L’augmentation assez spectaculaire de l’importation de cannabis, de cocaïne via Anvers, les règlements de comptes, encore récemment dans les rues de Bruxelles ou d’Anderlecht, le blanchiment, les faits de corruption… La police judiciaire dont j’avais la charge jusqu’il y a peu est dans le défi de trouver les bons moyens technologiques pour soutenir son action. On continue à investir. Par exemple dans le Havenkorps qui va aider à mieux maîtriser la sécurisation portuaire de la Police de la Navigation à Anvers.”

Parmi toutes les formes de criminalité, la priorité, c’est le trafic de drogue ? En tant que tel mais aussi parce qu’à partir de là, on tombe sur du blanchiment, de la corruption ?

”Je ne le dirais pas tout à fait comme ça. Le trafic de drogue est, de fait, devenu une des activités principales du crime organisé au niveau mondial. Pourquoi ? Parce que, d’une part, le coût bénéfice est extrêmement important. Les gains engrangés sont colossaux et quand on transpose déjà les 200 tonnes de cocaïne à destination du port d’Anvers, soit ce qui est y est intercepté en un an, ça représente un chiffre d’affaires pour les organisations criminelles qui est colossal, de l’ordre de 10 milliards d’euros. Donc forcément, le crime organisé s’est surtout focalisé sur cette activité. D’autant que ce chiffre d’affaires est une estimation minimaliste puisque ça ne correspond qu’à ce qu’on a déjà saisi, soit une petite partie. C’est du reste en raison de ces gains colossaux qu’on a vus, en Belgique et ailleurs, un glissement. Les criminels sont beaucoup moins actifs dans les vols avec violence. Les braquages à risque, de commerces, de stations essence, c’est quasiment terminé. Et donc, oui, à partir de l’activité principale du trafic de drogues, il y a des phénomènes induits comme le blanchiment. Pour récolter argent, il faut bien le réinjecter sans que ce ne soit trop louche. Il y a la corruption aussi. Il faut trouver des personnes qui aident à faire passer les quantités de stups. Il y a la violence qui s’installe. Des menaces sur le ministre de la Justice jusqu’à des dealers de rue victimes de règlements de compte plus ou moins organisés. Donc, le trafic de drogue constitue l’un des business principaux. Mais il ne faut pas oublier d’autres formes de criminalité, celle liée aux flux migratoires par exemple, notamment vers l’Angleterre. Là aussi, il y a un business fructueux.”

BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 26 : ASS HLN Persconferentie Federaal Parket OPERATIE SKY. Eric Snoeck Federale Politie pictured on OCTOBER 26, 2021 in Brussels, Belgium, 26/10/2021 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

Et ne pas se limiter au trafic de cocaïne via le Port d’Anvers, non plus…

”L’importation de cannabis reste aussi importante via les voies du Sud. La Belgique est aussi un lieu de production avec ses laboratoires de drogues synthétiques, de production de cannabis, on découvre chaque année, grosso modo, un millier de plantations de cannabis à vocation industrielle.”

Le trafic de drogue, c’est moins risqué que la criminalité “à l’ancienne” ?

”Les temps ont changé, de fait. Il n’y a plus de gangs régionaux à l’ancienne qui attaquaient des fourgons, par exemple. Avec le trafic de drogue, on parle de multinationales dans un réseau criminel transnational et qui font un business beaucoup plus juteux et beaucoup plus difficile à débusquer. C’est le cas aussi pour les cybercriminels qui pratiquent le phishing par exemple (NDLR. Escroquerie visant à voler des données bancaires). Là aussi, on a des structures relativement organisées. Pour faire du phishing, il faut tout de même être costaud en informatique.”

Connaît-on les secteurs où l’argent de la drogue est blanchi ?

”Par définition, c’est un phénomène qui est discret, que l’on veut cacher, qu’il faut débusquer sur base des signaux que nous avons. On sait en tout cas qu’il y a réinjection de l’argent criminel dans des commerces qui ont pignon sur rue, à une échelle qu’il est très difficile de chiffrer. Mais il y a aussi les flux d’argent internationaux. De plus en plus de réseaux criminels fonctionnent avec des cryptomonnaies pour transférer facilement l’argent d’un point à l’autre du monde sans aucune difficulté.”

Alors que vous étiez à la tête de la police judiciaire, vous êtes parvenus à décrypter la messagerie cryptée Sky ECC, utilisée par les trafiquants. Nombreuses arrestations et saisies à la clé. Sky ECC : c’était un coup de bol ?

”Non. Il y avait une vraie volonté d’exploiter les informations que nous avions comme quoi une partie du monde criminel se servait de cette application. Être parvenu à entrer dans le système est un vrai succès technologique et opérationnel de nos enquêteurs, qui ne doit rien au hasard. Nous y avons trouvé une mine d’informations qui continuent à être exploitées. Nous savons bien sûr que les criminels ont abandonné cette messagerie pour se tourner vers un autre moyen de télécommunication. Nous ne pouvons pas nous arrêter à Sky ECC.”

Qu’importent vos succès actuels et futurs : trafic de drogue, il y aura toujours…

”De fait, tant qu’il y a une demande, c’est-à-dire de consommateurs qui sont en demande d’un produit, il y aura forcément une logistique qui va se construire pour acheminer le produit depuis le producteur au consommateur.”

Sauf que l’offre peut créer la demande, aussi. On ne peut se limiter à culpabiliser les consommateurs…

”C’est vrai. Comment la Belgique peut-elle diminuer l’offre ? En rendant le pays moins “attractif”, tel un État solide et résilient. Ne pas laisser développer la violence ou toute une série de mécanismes d’enrôlement de jeunes dans le dealing. C’est une économie parallèle qui est une arme mortifère pour tous ces jeunes qui parfois, de petits boulots en petits boulots, finissent par gravir les échelons comme des petits soldats. Il s’agit aussi de démontrer que nous ne sommes pas un État corrompu sur le plan des structures institutionnelles ou auprès du privé. Nous ne sommes pas un narco état, où la violence serait institutionnalisée, la corruption généralisée, où les revenus sont davantage basés sur les activités criminelles. On n’a jamais arrêté autant de personnes qu’au cours des deux dernières années.”

Doit-on se rendre à l’évidence ? Technologiquement, en termes de savoir-faire, les organisations criminelles auront-elles toujours une longueur d’avance sur la police fédérale vouée à systématiquement combler le trou ?

”En retard ? Je crois qu’en Belgique, on y arrive quand même plutôt pas mal. Les prisons sont remplies de criminels. Et il y a du lourd. Mais il est vrai que les organisations criminelles sont forcément très agiles et financièrement bien dotées. Il est aisé pour celles-ci d’engager un expert informatique pour créer un programme de phishing par exemple. Quand ils vendent, c’est facile pour eux d’investir ensuite dans du matériel. Surtout, elles ne sont tenues à aucune règle. Alors que nous, police fédérale, organisation publique, nous devons nous plier à des règles extrêmement contraignantes, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée. On ne peut pas faire n’importe quoi. Nos enquêteurs ne peuvent par exemple pas créer un faux profil pour appâter un trafiquant ou un pédophile, ce serait de l’incitation au délit. Sur le plan des marchés publics, si un outil est disponible sur le marché, ça prend parfois énormément de temps avant de pouvoir l’acquérir.”

Lors de votre désignation, que vous a demandé le Gouvernement ?

”Grosso modo trois choses. Primo, assurer la continuité du fonctionnement de la police fédérale. C’est une grosse organisation qui nécessite tous les jours des décisions réactives par rapport à des problèmes qui surgissent tels que la sécurité à la gare du Midi, les files d’attente à l’aéroport de Bruxelles-National, la question de la lutte contre la criminalité… Secundo, mettre en place des processus d’organisation interne en termes de gestion, davantage managériaux, rationalisés, de la police fédérale. Différents projets en cours doivent être mieux maîtrisés. Il faut prioriser, en me penchant sur les questions budgétaires, mettre en place des mécanismes qui permettent encore plus qu’avant de gérer notre organisation de manière efficiente en fonction des crédits disponibles. Tertio, élaborer des propositions pour que la police fédérale fonctionne mieux.”

Il y a une demande de budget supplémentaire au Gouvernement ?

”Pas seulement supplémentaire mais aussi plus sécurisant et plus flexible. Notre budget est annuel. Or, rénover un parc de véhicules ou une politique de remplacement des PC, cela se fait sur plusieurs années. Il faut des garanties à plus long terme. Il faudrait un budget plus flexible aussi. Prenons l’exemple où nous sommes parvenus à décrypter la messagerie Sky ECC, utilisée notamment par les trafiquants de drogue. En urgence, il aurait été nécessaire que nous disposions de personnel supplémentaire. Une police fédérale qui fonctionne, c’est une police qui coûte.”