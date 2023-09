S’il évite d’avoir recours aux services de cette compagnie d’habitude, il est cette fois monté dans un avion jaune et bleu. “C’était un voyage de groupe et j’avais vu trop tard qu’il s’agissait d’un vol Ryanair”, explique-t-il. L'idée de base était de faire un trajet rapide entre Gérone en Espagne et Eindhoven aux Pays-Bas, mais ça ne s’est pas passé comme prévu.

Le vol a d'abord été retardé de deux heures. “Après deux heures d’attente dans l’avion, on nous a tous demandés de quitter l’avion”, écrit Waes. “Nous avons ensuite dû attendre dans une cabine pendant quatre heures.” Au lieu de la destination prévue, les passagers ont finalement été conduits à Cologne. Et de l’Allemagne, ils ont été transportés en bus jusque Eindhoven, ce qui leur a pris encore plus de deux heures.

Timing final pour ce trajet en avion : 12 heures sur la route. Frustré, Tom Waes a écrit : “F*ck you Ryanair. Je ne vous reverrai plus jamais. Jamais !”