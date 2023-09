On a bien fait d'en parler: la semaine de l'immobilité

Chose étonnante, dans l’émission Il faut qu’on parle cette semaine, Jean-Jacques Claes n’est pas le seul à avoir fait le lapsus Immobilité-mobilité. Est-ce parce que cette sorte de semaine sainte donne de plus en plus l’impression depuis 2002 – en tout cas en Belgique – de vanter les mérites de la mobilité “heureuse, apaisée et multimodale” alors qu’en fait ce sont toujours les mêmes embouteillages et les mêmes routes pourries que nous connaissons au quotidien ?