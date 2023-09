Rodrigo Beenkens se dévoile comme rarement dans le Grand Entretien DH : “Je suis comme un supporter de foot devant un débat politique”

Vous êtes de retour au stade Fallon, que vous inspire ce lieu ?

"Dans les années 60, je venais ici avec mon oncle passionné de football qui venait y promener son chien, on allait tirer au but. Lorsque j’avais 5 ans, en 1968, j’ai assisté à mon premier match entre le Racing White et l’Antwerp. J’ai trouvé cela génial, cela a servi de déclic. Plus tard, mon fils a joué sur ce terrain, ma fille faisait de la gymnastique dans ce complexe et mon épouse y jouait au tennis. Dans la vie il y a des hasards, des synchronicités, qui font que l’on revient à certains endroits sans s’y attendre. C’est ce qui m’a fait découvrir la sérendipité, un concept qui illustre bien ma vie.”

C’est ici aussi que vous avez goûté pour la première fois à l’ambiance d’une course cycliste ?

"À la fin des années 60, le Tour de Belgique s’est terminé au sprint sur l’actuelle piste d’athlétisme qui était à l’époque cendrée. J’avais du mal à comprendre pourquoi Merckx avait levé les bras alors qu’il terminait aux alentours de la trentième position. C’est là qu’on m’a expliqué le principe du classement général, une sorte d’écolage. Dans la foulée de l’arrivée, un match de foot a été organisé entre le Racing et le Vasas Budapest. C’était une idée du bourgmestre Donald Fallon. Comme par hasard, ce sont les deux sports vers lesquels je me dirigerais plus tard.”

Bruxelles - Stade Fallon de Woluwe-Saint-Lambert: Rodrigo Beenkens: Journaliste - Commentateur sportif sur la RTBF. A Bruxelles, le 20 septembre 2023 ©JC Guillaume

Le 9 septembre est une date particulière pour vous, pouvez-vous nous en dire plus ?

"C’est bien simple, je suis né le 9 septembre comme mon grand-père et mon fils. Je viens de fêter mes 60 ans, mes proches m’ont organisé une surprise, ils m’ont bien piégé ! Je les ai fêtés avec des sourires, de la musique, de la bienveillance et avec ce qu’il y a de plus beau sur terre : l’amour et l’amitié, le cocktail auquel on rêve pour aspirer au bonheur.”

Pouvez-vous isoler trois moments clés de votre vie ?

"Certainement la maladie et l’absence de ma maman. Elle est tombée malade lorsque j’avais 7 ans. Elle est partie se faire soigner au Portugal pendant plus d’un an et en est ensuite revenue, diminuée. Pendant 20 ans, c’était des hauts et des bas. Elle nous a finalement quittés en 1991. Enfant, se retrouver sans mère, c’était très marquant. J’ai eu beaucoup de bonheurs mais aussi un stress permanent lié à une époque où l’on n’avait pas de GSM pour se rassurer. Le second moment, c’est inévitablement la naissance de mes enfants. On voit la vie d’une manière totalement différente. Le troisième moment, c’est lorsque je suis né une seconde fois, quand j’ai rencontré Marc Jeuniau, qui nous a quittés en mai dernier.”

Bruxelles - Stade Fallon de Woluwe-Saint-Lambert: Rodrigo Beenkens: Journaliste - Commentateur sportif sur la RTBF. A Bruxelles, le 20 septembre 2023 ©JC Guillaume

Une seconde naissance ? C’est-à-dire ?

"On est en 1987, au lendemain des 24 Heures Vélo de Louvain-la-Neuve. Je reçois un coup de fil de Marc Jeuniau, qui a créé le service des sports à la RTBF. “Je t’attends dans 30 minutes”, me dit-il. J’étais avec Gaëtan Vigneron. Le fait qu’il m’ait choisi a constitué une seconde naissance car j’ai compris que je pouvais faire de ma passion mon métier. Je devais encore finir mon année scolaire et faire mon service militaire, mais j’ai pris “perpétuité” à la RTBF à partir de ce jour-là.”

Qu’est-ce qui vous a amené à devenir chroniqueur dans l’émission On n’est pas des pigeons ?

"L’opportunité s’est présentée naturellement. J’aime bien les défis sous forme de boutade. Un jour, lors d’un rendez-vous informel, j’ai dit que j’aimerais bien présenter le concours Reine Elisabeth bien que je ne sois pas un grand spécialiste en la matière. C’est parfois en partant de boutades qu’on arrive à des choses auxquelles on ne s’attend pas. Pour les Pigeons, il y avait donc un souhait de sortir de ma zone de confort. C’est extrêmement enrichissant de rencontrer des personnes qui ont d’autres centres d’intérêt. C’est sympa de se rendre compte, à 60 ans, que son réseau ne se limite pas uniquement à des contacts sportifs. Je me sers de ce réseau pour alimenter mes chroniques, j’appelle des potes qui me renseignent. Je suis fier d’avoir des amis d’autres horizons. Mon meilleur ami ne sait par exemple pas qu’il faut changer de côté à la mi-temps d’un match de football. (rires)”

Quel regard portez-vous sur l’évolution du commentaire des courses cyclistes ?

"Les choses ont radicalement changé. Il y a trente ans, ce qui était important, c’était de reconnaître tous les coureurs et de faire des analyses. Point barre. Juste l’aspect sportif. Mais désormais, on est passé à 40 % de paysages et 60 % de course lors des retransmissions. On est donc amené à parler d’architecture, de patrimoine, d’histoire, de gastronomie ou de sciences. C’est extraordinaire de se dire qu’en faisant un travail que l’on aime, on peut aussi apprendre en permanence. Le cyclisme est un sport itinérant, ce qui permet d’aborder plein de thèmes. Marc Jeuniau m’a dit en m’engageant : ‘tu vas voir, tu vas commenter le plus beau sport qu’il soit', alors que j'arrivais à une période où le cyclisme belge n’était pas au top. Il avait tellement raison.”

Comment faites-vous pour gérer votre notoriété ?

"Le sport amène à une forme de star-system, de glorification et de médiatisation parfois excessive. Pour ma part, j’ai reçu plusieurs fois le prix de meilleur journaliste sportif. Je trouve que “préféré” serait plus approprié même si le rôle d’un journaliste n’est pas de plaire. C’est une fierté de pouvoir être le relais entre un événement sportif et les téléspectateurs ou auditeurs. Je suis extrêmement reconnaissant et je remercie ce public enthousiaste qui m’envoie des tas de messages, mais je suis aussi embarrassé car j’ai des collègues qui travaillent aussi bien et mieux que moi mais qui sont dans l’ombre. Il y a tellement de gens dans la société qui font des choses extraordinaires et qui mériteraient d’être médiatisées.”

"Devant un débat politique, je suis comme un supporter de foot de mauvaise foi"

Quel est votre rapport à la politique ?

"Je suis passionné de politique, je la suis de très près. Mon papa suivait tous les débats sur les chaînes françaises. Mais je ne m’exprime jamais publiquement à ce sujet. Parfois, devant un débat politique, je suis comme un supporter de football de mauvaise foi et cela me passionne (rires). Mais j’ai toujours maintenu ma ligne de conduite, à savoir, ne pas m’exprimer. Homme politique est un métier ingrat et difficile.”

"La banalisation du stress dans la société m’inquiète beaucoup."

À quoi aspirez-vous à l’aube de vos 60 ans ?

"J’essaie, après tout le travail de réflexion que j’ai fait sur moi-même (voir ci-dessous), de faire en sorte d’écarter toutes les énergies négatives de ma vie, tout ce qui parasite le psychisme. J’ai beaucoup travaillé sur la notion du stress. En ce qui me concerne, je ne dois pas confondre stress et adrénaline. J’ai besoin d’adrénaline mais si je suis dans le stress, je ne suis pas performant. Cette banalisation du stress dans la société m’inquiète beaucoup. Il est souvent provoqué par cette insoutenable violence qu’est le harcèlement, sous toutes ses formes. Selon moi, le grand devoir des dirigeants de ce monde, tous secteurs confondus, est d’y mettre fin. ”

"Je verrais bien Cian Uijtdebroeks devenir le prochain vainqueur belge d’un grand Tour”

À la question de savoir quel Belge il verrait bien remporter le prochain grand tour, Rodrigo Beenkens hésite avant de se lancer. “Si vous m’aviez posé la question avant la Vuelta j’aurais dit Remco Evenepoel. Mais un mois plus tard, s’il participe à un tour qui lui convient bien et qu’il est bien entouré, je verrais bien Cian Uijtdebroeks. Ou même un autre ! Ce qui est magnifique, c’est que si vous m’aviez posé cette question il y a quatre ou cinq ans, j’aurais répondu que le prochain vainqueur n’était pas encore né, mais le fait aujourd’hui d’envisager deux noms, sans leur mettre de pression, c’est merveilleux.”

"Ma plus grande émotion sportive est peut-être encore à venir"

Lorsqu’on lui demande quelle a été sa plus forte émotion sportive, il répond qu’elle n’est peut-être pas encore arrivée. "Je pourrais dire que les cinq semaines passées au Brésil lors de la coupe du Monde 2018 m’ont bouleversé, qu’une première coupe du monde en Afrique, c’est extraordinaire, que de commenter chaque étape du Tour de France depuis 30 ans, c’est un livre d’histoire. Mais citer un seul événement serait réducteur. Il y a aussi eu des moments glaçants comme la chute mortelle en direct de Casartelli au Tour de France en 1995 et la chute d’Evenepoel le 15 août 2020. J’essaie de vivre chaque moment de manière intense et en tant qu’éternel optimiste, j’espère que le meilleur reste à venir”. conclut-il.

"La pandémie m’a servi d’éveil de conscience”

"Je me rends compte qu’au plus je vieillis, au plus j’ai envie d’apprendre des choses, de m’épanouir. C’est dingue car au début de sa carrière, on a toujours besoin de se spécialiser dans une branche que ce soit dans le journalisme, l’économie, la finance, le droit, la médecine, la science et j’ai l’impression aujourd’hui de faire le chemin inverse. Je suis en train de me généraliser et cela me plaît énormément. La pandémie m’a ouvert les yeux, je parlerais même d’un éveil de conscience. J’ai par hasard rencontré des gens extraordinaires qui m’ont amené à réfléchir à d’autres choses. Je peux en citer un parmi d’autres, c’est Steven Laureys, un neurologue spécialisé notamment dans la méditation. Un type fascinant. À travers lui, je m’intéresse à la neurologie, aux composantes du cerveau, au subconscient. Je suis pourtant plus littéraire que scientifique ! Si on écoute son corps, son esprit et son mental, cela peut beaucoup aider. On le voit notamment avec Remco Evenepoel (après sa terrible chute en 2020, NdlR) qui explique qu’il s’en est sorti mentalement notamment en travaillant tout ce qui est pleine conscience. Commencer à faire cela à 21 ans, cela en dit long sur sa force de caractère.”