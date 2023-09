Une nuit froide en vue: jusqu'à 0° dans certaines régions !

Alternance d'éclaircies et de champs nuageux rythmeront l'après-midi de samedi, qui devrait généralement rester sèche même si quelques averses pourraient s'échapper en Ardenne et au nord du pays. Le thermomètre ne grimpera pas plus haut que 13°C en Hautes Fagnes et 17 à 18°C en plaine, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera modérément, sauf à la mer où il sera parfois assez fort.