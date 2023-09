Une vie sous nos pieds : le dur métier d’égoutier

Michel Bourdouxhe, égoutier depuis treize ans, inspecte les égouts bruxellois. ©Elie Bok

Effluves puissantes

Au milieu des excréments, des déchets et des rats morts, les odeurs sont très puissantes et peuvent attaquer physiquement les travailleurs. Nausées et mal de ventre sont monnaie courante lorsqu’on débute dans le métier. “La première fois qu’on descend, les trois premiers jours, on a mal au ventre, parce qu’il faut attendre que l’organisme s’habitue aux odeurs de l’égout. Il y a des bactéries donc ça peut créer des gênes au niveau du ventre, et on peut avoir mal au ventre pendant une petite semaine”, raconte un des jeunes égoutiers. Mieux vaut avoir l’estomac solide, donc.

Un métier pénible

Accroupis pendant, parfois, plusieurs heures, les égoutiers subissent inévitablement des douleurs au corps. “Comme tout métier pénible, le dos, les jambes, les articulations en prennent un coup. Forcément, plus on avance dans l’âge, plus on sent que ça devient difficile. Le moindre effort nous essouffle. Il n’y a pas à dire, il faut une bonne condition physique. C’est pour ça que des jeunes viennent nous aider maintenant.” Malheureusement, pas de retraite anticipée pour Michel et son équipe. L’État belge ne reconnaît pas l’entretien des égouts comme métier pénible.