Schild & Vrienden: une nouvelle audience programmée le 10 octobre

L'affaire Schild & Vrienden, dans laquelle le fondateur Dries Van Langenhove et six co-accusés doivent répondre, entre autres, de violations de la loi sur le racisme et de négationnisme, sera à nouveau traitée le 10 octobre, a décidé le tribunal correctionnel de Gand.