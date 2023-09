Ahmed Laaouej : “Ce qu’a fait la N-VA sur certains thèmes, comme l’immigration, a eu pour résultat de renforcer l’extrême droite”

Recevez-vous parfois des directives du top du parti qui vont à l’encontre de la volonté des membres du groupe socialiste au sein de la Chambre ?

”Je n’ai pas souvenir de dossiers où on a senti qu’on nous forçait la main. Par contre, il y a des dossiers qui sont parfois extrêmement complexes. Des réformes qui tiennent à l’organisation judiciaire, à des grands plans globaux qui touchent à la santé publique, des matières de sécurité, le droit social, le droit du travail… où on a des besoins d’information. À ce moment-là, le parti, les ministres et les cabinets sont à la disposition du groupe. C’est très important parce que nos élus font ainsi remonter des préoccupations du terrain auprès des ministres.”

Dans nos pages, des chefs de groupe de l’opposition ont affirmé que les groupes de la majorité n’étaient que le bras parlementaire du gouvernement fédéral. Catherine Fonck parle d’une concentration du pouvoir. Sophie Rohonyi décrit les députés comme des “presse-bouton”. Acceptez-vous ces critiques ?

”Je trouve que c’est faire preuve dans leur chef de beaucoup de mauvaise foi. Quand on vote la confiance au gouvernement, le gouvernement a une feuille de route qui est un accord signé par les partis politiques et les présidents de parti, mais qui eux-mêmes font voter ces accords par des congrès de partis où sont présents les députés, les élus. Autrement dit, il y a une adhésion de l’ensemble des élus aux accords de gouvernement à travers précisément ces congrès. Et le gouvernement ne peut pas fonctionner s’il ne dispose pas d’une confiance sur chaque vote, c’est-à-dire au moment où un dossier émanant du gouvernement est soumis à l’approbation du Parlement. Je ne peux pas imaginer que mes deux collègues, avec l’expérience qu’elles ont, qu’elles ignorent ce fait de base du fonctionnement politique en Belgique.”

Ahmed Laaouej dénonce l'attitude antidémocratique du Vlaams Belang. ©Jean Luc FLEMAL

Est-ce qu’il y a des partis avec lesquels vous entendez mieux que d’autres ?

”Vooruit, bien évidemment. Même s’il m’est déjà arrivé d’avoir des profonds désaccords avec certaines expressions publiques de certaines personnes, au niveau du Parlement, l’entente est vraiment très bonne. Ensuite, il y a de l’interpersonnel qui joue, mais en l’occurrence, j’ai de bonnes relations avec l’ensemble de mes collègues chefs de groupe de la Vivaldi. Il y a la nécessité d’avoir une confiance puisque nous avons à gérer ensemble des turbulences qui peuvent exister en raison de difficultés internes au gouvernement.”

Quand il y a des difficultés au sein du gouvernement, cela se ressent dans les groupes parlementaires de la majorité ?

”Souvent, les groupes parlementaires de la Vivaldi ont un rôle d’apaisement. Et certainement que ça tient un peu aux personnalités qui sont les nôtres, avec des gens comme Benoît Piedboeuf, Servais Verherstraeten ou Gilles Vanden Burre. On a conscience que beaucoup dépend de nous pour apaiser les dossiers ou au contraire, hélas, les laisser s’envenimer. La vie politique en Belgique, c’est bien souvent l’art de gérer les dissensus plus que les consensus. Quand il y a un consensus au sein des partis de la Vivaldi, au sein du gouvernement, on traduit le consensus au Parlement. C’est quand il y a des difficultés que nous avons un rôle à jouer pour résoudre ces difficultés. On le fait la plupart du temps avec une certaine courtoisie démocratique.”

De la part de tous les partis, même le Vlaams Belang ? On a vu récemment votre président de parti Paul Magnette refuser une interview à une chaîne de télévision française qu’il considère d’extrême-droite.

”Avec le Vlaams Belang, on applique le cordon sanitaire. On ne leur parle pas.”

Vous ne leur serrez jamais la main ?

”Non.”

Eux se permettent de tenir des propos parfois scandaleux ou à la limite du racisme.

”C’est du poujadisme. Ils versent dans le racisme anti-wallon, anti-francophone très régulièrement. C’est leur marque de fabrique, ce qui, selon moi, ne les met pas dans le champ du débat démocratique. La démocratie, ce n’est pas simplement le suffrage universel. La démocratie, c’est aussi un socle de valeurs dans lesquels on retrouve les libertés publiques, le refus de toute forme de racisme. C’est un socle très précis qu’on retrouve dans la Constitution. Être démocrate, c’est aussi adhérer à ces valeurs. Ce qui n’est certainement pas le cas de l’extrême droite.”

guillement Beaucoup de libéraux me font part de leur malaise en tout cas. Ils s’inquiètent de voir revenir la ligne Destexhe."

Selon certaines projections, le Vlaams Belang pourrait avoir plus de 20 sièges à la Chambre en 2024, c’est quelque chose qui vous inquiète ?

”C’est un sujet de préoccupation, mais ça montre bien que ce qu’a fait la N-VA sur certains thèmes, comme l’immigration, a eu pour résultat de renforcer l’extrême droite. C’est une mise en garde vis-à-vis de tous ceux qui seraient tentés de reproduire cela. Quand on met en permanence certains thèmes à l’agenda, en les traitant avec populisme, simplisme, avec des contrevérités et en nourrissant les peurs, les angoisses, le résultat, ce n’est pas que l’on vide l’extrême droite de sa raison d’être, mais qu’on la renforce. Ça se vérifie chez nous, ça se vérifie en France. Il y a une tentation chez certains partis de droite en Europe à glisser dans cette pente fangeuse et savonneuse qui est extrêmement dangereuse pour la démocratie.”

Pensez-vous que le MR est sur cette pente ?

”Beaucoup de libéraux me font part de leur malaise en tout cas. Ils s’inquiètent de voir revenir la ligne Destexhe. Notre pays a besoin d’apaisement et de cohésion sociale, pas qu’on dresse les gens les uns contre les autres sur base de leurs origines ou de leurs cultures. Il faut faire attention aux tensions créées par des discours stigmatisants. C’est toujours l’extrémisme qui en tire profit.”