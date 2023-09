Crise de l'accueil : Nicole de Moor assure bénéficier du soutien du Premier ministre

"Oui, bien sûr', a-t-elle répondu à une question lors de l'émission Matin Première de la RTBF, dont elle était l'invitée, après des critiques des partenaires écologistes de la coalition Vivaldi qui soutient le gouvernement fédéral.

"Ce n'est pas une situation facile, ce n'est pas une situation que je souhaite, que le Premier ministre souhaite. Et le Premier ministre (Alexander De Croo) a aussi dit clairement que l'on veut faire respecter la loi, que l'on veut suivre la décision du Conseil d'État, mais que l'on n'est pas capable de le faire à ce moment-ci", en raison d'une grave pénurie de places d'accueil, a ajouté Mme de Moor (CD&V).

"Mon engagement est très très clair. Nous avons déjà créé des milliers de nouvelles places pour des demandeurs d'asile dans des nouveaux centres partout dans le pays et nous cherchons encore des places supplémentaires pour pouvoir accueillir tout le monde". Et comme le Conseil d'État dit : 'chaque personne qui demande l'asile en Belgique à droit à l'accueil'. Je ne le conteste pas, je ne méconnais pas l'arrêt du Conseil d'État, moi aussi je veux que la loi soit respectée. Mais là aussi (il y a) une réalité sur le terrain. Le nombre de demandeurs d'asile arrivé ces deux dernières années et tellement grand que même avec tous ces nouveaux centres, on n'arrive pas aujourd'hui à accueillir tout le monde."